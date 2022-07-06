***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri6.196,48 % 0,00157175Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri0 % 0Bağımsız Denetim Ücreti4.316,39 % 0,00109486Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri151.767,66 % 0,03849613Fon Yönetim Ücreti3.910.408,82 % 0,99188186Hisse Senedi Komisyonu5.089,77 % 0,00129103Tahvil Bono Komisyonu663,21 % 0,00016822Gecelik Ters Repo Komisyonu98.040,41 % 0,02486812Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu15.615,81 % 0,00396098Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar1.123,2 % 0,0002849Türev Araçlar Komisyonu410.411,07 % 0,10410147Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler178.118,5 % 0,04518006TOPLAM GİDERLER4.781.751,32 % 1,21289937DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ394.241.389,04 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1042451BIST