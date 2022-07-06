***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri3.098,44 % 0,00082645Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri0 % 0Bağımsız Denetim Ücreti4.008,15 % 0,00106909Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri120.853,99 % 0,03223537Fon Yönetim Ücreti3.528.665,38 % 0,94120053Hisse Senedi Komisyonu95.543,33 % 0,02548426Tahvil Bono Komisyonu0 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu152,92 % 0,00004079Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu32.810,99 % 0,00875167Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar1.123,2 % 0,00029959Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler256.364,96 % 0,0683802TOPLAM GİDERLER4.042.621,36 % 1,07828796DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ374.911.111 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1042454BIST