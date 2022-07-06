***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri
06.07.2022 19:33
***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )
Türkçe
Fon Gider Bilgileri
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Fon Gider Bilgileri
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
6.196,48 % 0,00379712
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
0 % 0
Bağımsız Denetim Ücreti
6.781,86 % 0,00415583
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
93.023,61 % 0,05700357
Fon Yönetim Ücreti
1.417.794,66 % 0,86880471
Hisse Senedi Komisyonu
0 % 0
Tahvil Bono Komisyonu
3.519,44 % 0,00215666
Gecelik Ters Repo Komisyonu
4.936,02 % 0,00302472
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
0 % 0
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
1.123,2 % 0,00068828
Türev Araçlar Komisyonu
0 % 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
28.870,62 % 0,01769151
TOPLAM GİDERLER
1.562.245,89 % 0,9573224
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
163.189.109,18 % 100
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1042455
BIST
18:052.426
En Yüksek
|Değişim
|: 0,72%
|| 17,41
|Açılış
|: 2.412
|
|Önceki Kapanış
|: 2.408
|
2.429
En Düşük
2.404
18:0517,2807
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,0127
|Açılış
|: 17,2600
|
|Önceki Kapanış
|: 17,3180
|
17,2993
En Düşük
17,2194
18:0517,5864
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 0,0234
|Açılış
|: 17,5700
|
|Önceki Kapanış
|: 17,6200
|
17,5864
En Düşük
17,5128
18:05966,48
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 1,10
|Açılış
|: 966,48
|
|Önceki Kapanış
|: 965,38
|
967,06
En Düşük
963,93
BIST En Aktif Hisseler18:05
|IZFAS
|2,47
|3.414.010
|% 9,99
|
|PSGYO
|9,83
|117.174.491
|% 9,96
|
|RUBNS
|15,12
|5.476.630
|% 9,96
|
|SMRTG
|27,44
|112.559.413
|% 9,94
|
|FONET
|13,93
|27.598.170
|% 9,94
|
|RODRG
|19,57
|767.494
|% -4,91
|
|BASCM
|3,60
|378.504
|% -3,49
|
|ULUSE
|179,80
|12.884.164
|% -3,49
|
|AKSGY
|2,93
|25.334.740
|% -3,30
|
|KOZAL
|164,20
|746.683.513
|% -2,98
|
|THYAO
|49,20
|3.844.834.019
|% 1,61
|
|TUPRS
|244,60
|1.252.048.469
|% -0,08
|
|EREGL
|26,22
|1.244.716.435
|% -1,65
|
|SISE
|21,42
|1.237.970.266
|% 0,28
|
|SASA
|40,92
|814.032.491
|% 1,54
|
|EKGYO
|2,84
|688.906.225
|% 2,90
|
|YKBNK
|4,32
|720.394.527
|% 3,10
|
|ODAS
|2,83
|348.795.381
|% 2,17
|
|AKBNK
|8,06
|675.736.550
|% 1,90
|
|ISCTR
|4,52
|369.605.567
|% 1,80
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,2294
|17,2807
|% 0,07
|
|Euro
|17,5130
|17,5864
|% 0,13
|
|Sterlin
|20,6935
|20,7973
|% 0,05
|
|Frank
|17,6542
|17,7606
|% 0,08
|
|Riyal
|4,5851
|4,6080
|% 0,06
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.739
|1.741
|-0,11
|
|Altın Gr.
|965
|966
|0,49
|
|Cumhuriyet
|6.495
|6.593
|-43,00
|
|Tam
|6.455
|6.587
|1,00
|
|Yarım
|3.160
|3.221
|1,00
|
|Çeyrek
|1.583
|1.610
|-5,00
|
|Gümüş.Ons
|19,21
|19,28
|0,01
|
|Gümüş Gr.
|10,66
|10,69
|0,01
|
|B. Petrol
|104
|104
|-0,03
|