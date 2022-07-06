***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri6.196,48 % 0,00379712Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri0 % 0Bağımsız Denetim Ücreti6.781,86 % 0,00415583Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri93.023,61 % 0,05700357Fon Yönetim Ücreti1.417.794,66 % 0,86880471Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu3.519,44 % 0,00215666Gecelik Ters Repo Komisyonu4.936,02 % 0,00302472Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu0 % 0Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar1.123,2 % 0,00068828Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler28.870,62 % 0,01769151TOPLAM GİDERLER1.562.245,89 % 0,9573224DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ163.189.109,18 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1042455BIST