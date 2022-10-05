***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri8.126,3 % 0,01680144Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri0 % 0Bağımsız Denetim Ücreti7.554,21 % 0,01561862Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri84.796,89 % 0,17532088Fon Yönetim Ücreti454.889,22 % 0,94050124Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu68,45 % 0,00014152Gecelik Ters Repo Komisyonu5.686,96 % 0,01175801Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu0 % 0Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar1.521,1 % 0,00314493Türev Araçlar Komisyonu18.278,19 % 0,03779087Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler437.956,88 % 0,90549296TOPLAM GİDERLER1.018.878,2 % 2,10657049DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ48.366.679,67 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1067595BIST