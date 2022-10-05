***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri
05.10.2022 17:57
***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )
Türkçe
Fon Gider Bilgileri
Bildirim İçeriği
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama
Fon Gider Bilgileri
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
8.126,3 % 0,03492078
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
0 % 0
Bağımsız Denetim Ücreti
10.545,59 % 0,04531708
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
74.313,3 % 0,31934317
Fon Yönetim Ücreti
193.937,73 % 0,8333998
Hisse Senedi Komisyonu
0 % 0
Tahvil Bono Komisyonu
405,12 % 0,0017409
Gecelik Ters Repo Komisyonu
4.987,36 % 0,02143196
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
0 % 0
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
1.521,1 % 0,00653655
Türev Araçlar Komisyonu
4.507,69 % 0,01937069
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
81.808,41 % 0,35155156
TOPLAM GİDERLER
380.152,6 % 1,6336125
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
23.270.671,57 % 100
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1067599
BIST
18:053.554
En Yüksek
|Değişim
|: 1,99%
|| 69,43
|Açılış
|: 3.520
|
|Önceki Kapanış
|: 3.484
|
3.565
En Düşük
3.508
18:0518,5853
En Yüksek
|Değişim
|: -0,22%
|| -0,0419
|Açılış
|: 18,6350
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6400
|
18,6705
En Düşük
18,5492
18:0518,2691
En Yüksek
|Değişim
|: -0,51%
|| -0,0937
|Açılış
|: 18,2900
|
|Önceki Kapanış
|: 18,3400
|
18,5165
En Düşük
18,2016
18:051.023,83
En Yüksek
|Değişim
|: -0,15%
|| -1,51
|Açılış
|: 1.023,83
|
|Önceki Kapanış
|: 1.025,34
|
1.030,90
En Düşük
1.019,58
BIST En Aktif Hisseler18:05
|AKENR
|3,31
|191.467.874
|% 9,97
|
|ERBOS
|153,50
|236.204.152
|% 9,96
|
|PKART
|22,08
|19.226.414
|% 9,96
|
|GOZDE
|11,27
|156.266.486
|% 9,95
|
|ELITE
|27,62
|49.677.370
|% 9,95
|
|INFO
|9,65
|8.866.931
|% -9,98
|
|KIMMR
|8,88
|9.860.405
|% -9,94
|
|EKIZ
|13,41
|2.038.902
|% -9,94
|
|SNPAM
|13,90
|695.377
|% -6,14
|
|SILVR
|24,98
|11.294.545
|% -4,87
|
|SASA
|85,20
|8.070.917.425
|% 2,96
|
|THYAO
|84,70
|6.068.194.881
|% -0,12
|
|SISE
|29,46
|4.844.093.236
|% 3,88
|
|EKGYO
|4,30
|2.688.844.172
|% 1,90
|
|YKBNK
|8,14
|2.570.773.735
|% 4,23
|
|EKGYO
|4,30
|2.688.844.172
|% 1,90
|
|ZOREN
|4,65
|1.521.826.601
|% -1,90
|
|YKBNK
|8,14
|2.570.773.735
|% 4,23
|
|DOHOL
|5,34
|1.599.634.332
|% 4,50
|
|ISCTR
|8,35
|1.793.322.291
|% 2,71
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,5745
|18,5853
|% -0,22
|
|Euro
|18,2258
|18,2691
|% -0,51
|
|Sterlin
|20,6507
|20,7542
|% -1,60
|
|Frank
|18,6692
|18,7817
|% -0,78
|
|Riyal
|4,9282
|4,9529
|% 0,03
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.714
|1.714
|-2,31
|
|Altın Gr.
|1.023
|1.023
|-2,19
|
|Cumhuriyet
|6.836
|6.939
|27,00
|
|Tam
|6.859
|6.931
|-13,00
|
|Yarım
|3.342
|3.389
|-5,00
|
|Çeyrek
|1.674
|1.694
|-3,00
|
|Gümüş.Ons
|20,64
|20,67
|0,01
|
|Gümüş Gr.
|12,32
|12,33
|-0,01
|
|B. Petrol
|94,52
|94,52
|1,15
|