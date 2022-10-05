***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri8.126,3 % 0,03492078Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri0 % 0Bağımsız Denetim Ücreti10.545,59 % 0,04531708Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri74.313,3 % 0,31934317Fon Yönetim Ücreti193.937,73 % 0,8333998Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu405,12 % 0,0017409Gecelik Ters Repo Komisyonu4.987,36 % 0,02143196Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu0 % 0Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar1.521,1 % 0,00653655Türev Araçlar Komisyonu4.507,69 % 0,01937069Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler81.808,41 % 0,35155156TOPLAM GİDERLER380.152,6 % 1,6336125DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ23.270.671,57 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1067599BIST