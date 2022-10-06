***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri8.126,3 % 0,01627155Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri0 % 0Bağımsız Denetim Ücreti10.541,11 % 0,0211068Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri90.753,52 % 0,1817187Fon Yönetim Ücreti563.094,56 % 1,1275024Hisse Senedi Komisyonu6.218,24 % 0,01245098Tahvil Bono Komisyonu122,65 % 0,00024559Gecelik Ters Repo Komisyonu4.320,32 % 0,00865072Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu0 % 0Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar1.521,1 % 0,00304575Türev Araçlar Komisyonu46.377,07 % 0,0928623Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler282.212,47 % 0,56508313TOPLAM GİDERLER1.013.287,34 % 2,02893792DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ49.941.761,56 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1067833BIST