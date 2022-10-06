***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri
06.10.2022 10:01
***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )
Türkçe
Fon Gider Bilgileri
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Fon Gider Bilgileri
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
8.126,3 % 0,00042926
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
0 % 0
Bağımsız Denetim Ücreti
7.529,1 % 0,00039771
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
1.300.444,15 % 0,06869396
Fon Yönetim Ücreti
35.680.338,79 % 1,88475893
Hisse Senedi Komisyonu
0 % 0
Tahvil Bono Komisyonu
0 % 0
Gecelik Ters Repo Komisyonu
78.957,8 % 0,00417082
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
0 % 0
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
2.654.009,46 % 0,14019396
Vergiler ve Diğer Harcamalar
1.521,1 % 0,00008035
Türev Araçlar Komisyonu
763.925,46 % 0,04035319
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
7.264.523,34 % 0,38373725
TOPLAM GİDERLER
47.759.375,5 % 2,52281544
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
1.893.098.271,52 % 100
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1067834
BIST
17:283.574
En Yüksek
|Değişim
|: 0,57%
|| 20,36
|Açılış
|: 3.564
|
|Önceki Kapanış
|: 3.554
|
3.589
En Düşük
3.546
17:2818,5905
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,0065
|Açılış
|: 18,6450
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6350
|
18,7414
En Düşük
18,5581
17:2818,1559
En Yüksek
|Değişim
|: -0,17%
|| -0,0318
|Açılış
|: 18,1600
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2900
|
18,3521
En Düşük
18,0794
17:281.015,69
En Yüksek
|Değişim
|: -0,71%
|| -7,25
|Açılış
|: 1.015,69
|
|Önceki Kapanış
|: 1.022,94
|
1.031,34
En Düşük
1.010,59
BIST En Aktif Hisseler17:28
|KONYA
|1.490,50
|137.910.650
|% 10,00
|
|CEMTS
|38,20
|242.175.758
|% 9,96
|
|HEKTS
|69,20
|1.419.606.287
|% 9,93
|
|ACSEL
|58,75
|30.463.095
|% 9,92
|
|KRONT
|53,60
|76.262.385
|% 9,88
|
|INFO
|8,69
|130.615.855
|% -9,95
|
|KIMMR
|8,00
|2.977.400
|% -9,91
|
|COSMO
|46,00
|1.549.643
|% -8,91
|
|BALAT
|10,30
|338.497
|% -5,94
|
|ROYAL
|5,00
|351.888
|% -5,30
|
|THYAO
|84,70
|4.681.322.812
|% 0,00
|
|SASA
|86,95
|3.987.353.177
|% 2,05
|
|SISE
|29,96
|3.849.093.225
|% 1,70
|
|ASELS
|31,60
|2.779.773.215
|% 0,51
|
|EKGYO
|4,31
|2.131.806.310
|% 0,23
|
|EKGYO
|4,31
|2.131.806.310
|% 0,23
|
|YKBNK
|8,17
|1.631.455.616
|% 0,37
|
|AKBNK
|12,91
|1.905.602.810
|% 0,08
|
|ISCTR
|8,34
|1.143.970.210
|% -0,12
|
|ODAS
|7,50
|1.020.366.904
|% 3,16
|
|17:28
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,5770
|18,5905
|% 0,03
|
|Euro
|18,1499
|18,1559
|% -0,17
|
|Sterlin
|20,6076
|20,7109
|% -0,28
|
|Frank
|18,6449
|18,7573
|% -0,18
|
|Riyal
|4,9301
|4,9549
|% 0,05
|
|17:28
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.698
|1.698
|-14,94
|
|Altın Gr.
|1.016
|1.016
|-6,67
|
|Cumhuriyet
|6.772
|6.874
|-65,00
|
|Tam
|6.825
|6.885
|-46,00
|
|Yarım
|3.325
|3.366
|-22,00
|
|Çeyrek
|1.666
|1.682
|-12,00
|
|Gümüş.Ons
|20,18
|20,21
|-0,46
|
|Gümüş Gr.
|12,14
|12,15
|-0,20
|
|B. Petrol
|96,59
|96,59
|2,17
|
Seans Raporu
17:28
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17:43
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