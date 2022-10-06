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***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri

06.10.2022 10:01
***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri


***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )

Türkçe
Fon Gider Bilgileri

Bildirim İçeriği

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Hayır (No)
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Açıklama

Fon Gider Bilgileri
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü

İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
8.126,3 % 0,00042926
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
0 % 0
Bağımsız Denetim Ücreti
7.529,1 % 0,00039771
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
1.300.444,15 % 0,06869396
Fon Yönetim Ücreti
35.680.338,79 % 1,88475893
Hisse Senedi Komisyonu
0 % 0
Tahvil Bono Komisyonu
0 % 0
Gecelik Ters Repo Komisyonu
78.957,8 % 0,00417082
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
0 % 0
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
2.654.009,46 % 0,14019396
Vergiler ve Diğer Harcamalar
1.521,1 % 0,00008035
Türev Araçlar Komisyonu
763.925,46 % 0,04035319
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
7.264.523,34 % 0,38373725
TOPLAM GİDERLER
47.759.375,5 % 2,52281544
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
1.893.098.271,52 % 100



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1067834


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CEMTS 38,20 242.175.758 % 9,96  
HEKTS 69,20 1.419.606.287 % 9,93  
ACSEL 58,75 30.463.095 % 9,92  
KRONT 53,60 76.262.385 % 9,88  
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Tam 6.825 6.885 -46,00  
Yarım 3.325 3.366 -22,00  
Çeyrek 1.666 1.682 -12,00  
Gümüş.Ons 20,18 20,21 -0,46  
Gümüş Gr. 12,14 12,15 -0,20  
B. Petrol 96,59 96,59 2,17  
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