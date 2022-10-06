***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri8.126,3 % 0,00042926Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri0 % 0Bağımsız Denetim Ücreti7.529,1 % 0,00039771Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri1.300.444,15 % 0,06869396Fon Yönetim Ücreti35.680.338,79 % 1,88475893Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu0 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu78.957,8 % 0,00417082Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu0 % 0Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu2.654.009,46 % 0,14019396Vergiler ve Diğer Harcamalar1.521,1 % 0,00008035Türev Araçlar Komisyonu763.925,46 % 0,04035319Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler7.264.523,34 % 0,38373725TOPLAM GİDERLER47.759.375,5 % 2,52281544DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ1.893.098.271,52 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1067834BIST