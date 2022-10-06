***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri3.243,74 % 0,00365607Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri0 % 0Bağımsız Denetim Ücreti7.199,28 % 0,00811443Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri47.200,88 % 0,0532009Fon Yönetim Ücreti479.418,66 % 0,54036073Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu41,84 % 0,00004716Gecelik Ters Repo Komisyonu5.476,96 % 0,00617317Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu0 % 0Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar1.035,9 % 0,00116758Türev Araçlar Komisyonu33.330,24 % 0,03756707Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler513.861,01 % 0,57918128TOPLAM GİDERLER1.090.808,51 % 1,22946839DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ88.721.964,86 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1067836BIST