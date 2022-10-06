***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri
06.10.2022 10:08
***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )
Türkçe
Fon Gider Bilgileri
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Fon Gider Bilgileri
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
3.243,74 % 0,00365607
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
0 % 0
Bağımsız Denetim Ücreti
7.199,28 % 0,00811443
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
47.200,88 % 0,0532009
Fon Yönetim Ücreti
479.418,66 % 0,54036073
Hisse Senedi Komisyonu
0 % 0
Tahvil Bono Komisyonu
41,84 % 0,00004716
Gecelik Ters Repo Komisyonu
5.476,96 % 0,00617317
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
0 % 0
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
1.035,9 % 0,00116758
Türev Araçlar Komisyonu
33.330,24 % 0,03756707
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
513.861,01 % 0,57918128
TOPLAM GİDERLER
1.090.808,51 % 1,22946839
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
88.721.964,86 % 100
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1067836
BIST
14:243.567
En Yüksek
|Değişim
|: 0,37%
|| 13,18
|Açılış
|: 3.564
|
|Önceki Kapanış
|: 3.554
|
3.581
En Düşük
3.549
14:2418,5920
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,0080
|Açılış
|: 18,6300
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6350
|
18,7414
En Düşük
18,5581
14:2418,2104
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 0,0227
|Açılış
|: 18,2400
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2900
|
18,3521
En Düşük
18,1462
14:241.021,09
En Yüksek
|Değişim
|: -0,18%
|| -1,85
|Açılış
|: 1.021,09
|
|Önceki Kapanış
|: 1.022,94
|
1.031,34
En Düşük
1.019,60
BIST En Aktif Hisseler14:24
|BAGFS
|31,90
|283.704.317
|% 10,00
|
|KRONT
|53,65
|60.254.896
|% 9,98
|
|ORGE
|16,87
|48.246.433
|% 9,97
|
|CEMTS
|38,20
|206.673.915
|% 9,96
|
|HEKTS
|69,20
|1.370.830.113
|% 9,93
|
|INFO
|8,69
|125.608.182
|% -9,95
|
|KIMMR
|8,00
|2.845.144
|% -9,91
|
|COSMO
|46,00
|1.549.643
|% -8,91
|
|BALAT
|10,30
|338.497
|% -5,94
|
|ROYAL
|5,00
|351.888
|% -5,30
|
|THYAO
|84,20
|3.125.579.856
|% -0,59
|
|SASA
|87,95
|2.895.269.149
|% 3,23
|
|ASELS
|31,90
|1.944.350.004
|% 1,46
|
|SISE
|29,40
|1.747.393.899
|% -0,20
|
|HEKTS
|69,20
|1.370.830.113
|% 9,93
|
|EKGYO
|4,29
|933.461.764
|% -0,23
|
|ODAS
|7,50
|782.504.299
|% 3,16
|
|YKBNK
|8,10
|786.544.836
|% -0,49
|
|AKBNK
|12,84
|940.744.802
|% -0,47
|
|PETKM
|14,40
|1.062.596.157
|% 0,63
|
|14:24
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,5848
|18,5920
|% 0,04
|
|Euro
|18,2043
|18,2104
|% 0,12
|
|Sterlin
|20,7579
|20,8620
|% 0,44
|
|Frank
|18,6839
|18,7965
|% 0,03
|
|Riyal
|4,9296
|4,9543
|% 0,04
|
|14:24
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.708
|1.708
|-4,90
|
|Altın Gr.
|1.021
|1.021
|-1,70
|
|Cumhuriyet
|6.815
|6.918
|-21,00
|
|Tam
|6.844
|6.902
|-29,00
|
|Yarım
|3.335
|3.374
|-14,00
|
|Çeyrek
|1.670
|1.687
|-7,00
|
|Gümüş.Ons
|20,63
|20,66
|-0,01
|
|Gümüş Gr.
|12,33
|12,34
|-0,01
|
|B. Petrol
|95,33
|95,33
|0,91
|
Seans Raporu
14:24
daha fazla
-
14:39DAGI
Yüzde 5.11 oranında artışla 4.94 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 535, 040 adet işlem
-
14:38XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 7, 1 artarak (% 0.18 ) 3, 913
-
14:38
Adet bazında en çok işlem gören ilk 3 hisse senedi EKGYO, TRKCM, ODAS
-
14:38XU100
Endeks 3, 564 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 3 üstünde . İşlem hacmi 35, 560.00 milyon TL de
-
14:38SUNTK
Yüzde 4.63 oranında artışla 33.92 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 076, 898 adet işlem