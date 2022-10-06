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***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri

06.10.2022 10:10
***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri


***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )

Türkçe
Fon Gider Bilgileri

Bildirim İçeriği

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Fon Gider Bilgileri

Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü

İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
8.957,23 % 0,00058174
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
0 % 0
Bağımsız Denetim Ücreti
10.304,64 % 0,00066925
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
282.785,68 % 0,01836597
Fon Yönetim Ücreti
982.347,46 % 0,06380014
Hisse Senedi Komisyonu
0 % 0
Tahvil Bono Komisyonu
2.194,12 % 0,0001425
Gecelik Ters Repo Komisyonu
563.117,06 % 0,03657254
Vadeli Ters Repo Komisyonu
13.198,76 % 0,00085721
Borsa Para Piyasası Komisyonu
78.491,91 % 0,00509778
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
485,2 % 0,00003151
Türev Araçlar Komisyonu
0 % 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
150.361,3 % 0,00976546
TOPLAM GİDERLER
2.092.243,36 % 0,13588411
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
1.539.726.256,29 % 100



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1067838


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KONYA 1.490,50 138.451.701 % 10,00  
KRONT 53,65 79.055.266 % 9,98  
CEMTS 38,20 242.241.576 % 9,96  
HEKTS 69,20 1.420.315.033 % 9,93  
ACSEL 58,75 30.467.560 % 9,92  
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Tam 6.812 6.869 -62,00  
Yarım 3.319 3.358 -30,00  
Çeyrek 1.663 1.679 -15,00  
Gümüş.Ons 20,21 20,24 -0,43  
Gümüş Gr. 12,06 12,08 -0,27  
B. Petrol 96,17 96,17 1,75  
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