***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri8.957,23 % 0,00058174Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri0 % 0Bağımsız Denetim Ücreti10.304,64 % 0,00066925Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri282.785,68 % 0,01836597Fon Yönetim Ücreti982.347,46 % 0,06380014Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu2.194,12 % 0,0001425Gecelik Ters Repo Komisyonu563.117,06 % 0,03657254Vadeli Ters Repo Komisyonu13.198,76 % 0,00085721Borsa Para Piyasası Komisyonu78.491,91 % 0,00509778Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar485,2 % 0,00003151Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler150.361,3 % 0,00976546TOPLAM GİDERLER2.092.243,36 % 0,13588411DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ1.539.726.256,29 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1067838BIST