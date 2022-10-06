***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri
06.10.2022 10:10
***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )
Türkçe
Fon Gider Bilgileri
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Fon Gider Bilgileri
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
8.957,23 % 0,00058174
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
0 % 0
Bağımsız Denetim Ücreti
10.304,64 % 0,00066925
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
282.785,68 % 0,01836597
Fon Yönetim Ücreti
982.347,46 % 0,06380014
Hisse Senedi Komisyonu
0 % 0
Tahvil Bono Komisyonu
2.194,12 % 0,0001425
Gecelik Ters Repo Komisyonu
563.117,06 % 0,03657254
Vadeli Ters Repo Komisyonu
13.198,76 % 0,00085721
Borsa Para Piyasası Komisyonu
78.491,91 % 0,00509778
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
485,2 % 0,00003151
Türev Araçlar Komisyonu
0 % 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
150.361,3 % 0,00976546
TOPLAM GİDERLER
2.092.243,36 % 0,13588411
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
1.539.726.256,29 % 100
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1067838
BIST
17:283.574
En Yüksek
|Değişim
|: 0,57%
|| 20,36
|Açılış
|: 3.564
|
|Önceki Kapanış
|: 3.554
|
3.589
En Düşük
3.546
17:2818,5905
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,0065
|Açılış
|: 18,6450
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6350
|
18,7414
En Düşük
18,5581
17:2818,1559
En Yüksek
|Değişim
|: -0,17%
|| -0,0318
|Açılış
|: 18,1600
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2900
|
18,3521
En Düşük
18,0794
17:281.015,53
En Yüksek
|Değişim
|: -0,72%
|| -7,41
|Açılış
|: 1.015,69
|
|Önceki Kapanış
|: 1.022,94
|
1.031,34
En Düşük
1.010,59
BIST En Aktif Hisseler17:28
|KONYA
|1.490,50
|138.451.701
|% 10,00
|
|KRONT
|53,65
|79.055.266
|% 9,98
|
|CEMTS
|38,20
|242.241.576
|% 9,96
|
|HEKTS
|69,20
|1.420.315.033
|% 9,93
|
|ACSEL
|58,75
|30.467.560
|% 9,92
|
|INFO
|8,69
|130.648.008
|% -9,95
|
|KIMMR
|8,00
|2.977.400
|% -9,91
|
|COSMO
|46,00
|1.549.643
|% -8,91
|
|BALAT
|10,30
|338.497
|% -5,94
|
|ROYAL
|5,00
|351.888
|% -5,30
|
|THYAO
|85,10
|4.884.172.445
|% 0,47
|
|SASA
|86,80
|4.007.186.435
|% 1,88
|
|SISE
|29,96
|3.880.679.669
|% 1,70
|
|ASELS
|31,56
|2.806.684.831
|% 0,38
|
|EKGYO
|4,31
|2.140.696.202
|% 0,23
|
|EKGYO
|4,31
|2.140.696.202
|% 0,23
|
|YKBNK
|8,17
|1.648.904.507
|% 0,37
|
|AKBNK
|12,95
|1.939.733.755
|% 0,39
|
|ISCTR
|8,35
|1.160.513.084
|% 0,00
|
|ODAS
|7,50
|1.021.795.470
|% 3,16
|
|17:28
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,5770
|18,5905
|% 0,03
|
|Euro
|18,1499
|18,1559
|% -0,17
|
|Sterlin
|20,5905
|20,6937
|% -0,37
|
|Frank
|18,6333
|18,7456
|% -0,25
|
|Riyal
|4,9295
|4,9542
|% 0,04
|
|17:28
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.698
|1.699
|-14,10
|
|Altın Gr.
|1.014
|1.014
|-8,52
|
|Cumhuriyet
|6.772
|6.874
|-65,00
|
|Tam
|6.812
|6.869
|-62,00
|
|Yarım
|3.319
|3.358
|-30,00
|
|Çeyrek
|1.663
|1.679
|-15,00
|
|Gümüş.Ons
|20,21
|20,24
|-0,43
|
|Gümüş Gr.
|12,06
|12,08
|-0,27
|
|B. Petrol
|96,17
|96,17
|1,75
|
Seans Raporu
17:28
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17:43
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