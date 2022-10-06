***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri10.989,07 % 0,0498746Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri0 % 0Bağımsız Denetim Ücreti10.469,32 % 0,04751568Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri129.326,61 % 0,58695716Fon Yönetim Ücreti224.582,32 % 1,01928135Hisse Senedi Komisyonu10.664,51 % 0,04840157Tahvil Bono Komisyonu18,38 % 0,00008342Gecelik Ters Repo Komisyonu1.583,31 % 0,00718595Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu0 % 0Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu48.550,34 % 0,22034885Vergiler ve Diğer Harcamalar795,8 % 0,00361179Türev Araçlar Komisyonu1.503,41 % 0,00682332Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler26.557,78 % 0,1205342TOPLAM GİDERLER465.040,85 % 2,11061789DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ22.033.398,43 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1067853BIST