***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri11.878,88 % 0,02201202Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri0 % 0Bağımsız Denetim Ücreti14.956,3 % 0,02771459Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri22.514,59 % 0,04172039Fon Yönetim Ücreti496.827,82 % 0,92064092Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu28,29 % 0,00005242Gecelik Ters Repo Komisyonu19.576,4 % 0,03627582Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu5.282,75 % 0,00978914Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar970,4 % 0,00179819Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler19.933,93 % 0,03693833TOPLAM GİDERLER591.969,36 % 1,09694182DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ53.965.428,95 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1067855BIST