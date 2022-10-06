***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri
06.10.2022 10:21
***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )
Türkçe
Fon Gider Bilgileri
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Fon Gider Bilgileri
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
8.126,3 % 0,00123936
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
0 % 0
Bağımsız Denetim Ücreti
10.545,59 % 0,00160834
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
784.309,31 % 0,11961706
Fon Yönetim Ücreti
9.881.158,29 % 1,50700127
Hisse Senedi Komisyonu
121.498,5 % 0,01853005
Tahvil Bono Komisyonu
0 % 0
Gecelik Ters Repo Komisyonu
15.871,38 % 0,00242059
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
22,05 % 0,00000336
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
513.884,75 % 0,07837391
Vergiler ve Diğer Harcamalar
1.521,1 % 0,00023199
Türev Araçlar Komisyonu
434.526,91 % 0,06627083
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
46.012,46 % 0,00701748
TOPLAM GİDERLER
11.817.476,64 % 1,80231424
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
655.683.474,5 % 100
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1067859
BIST
15:233.576
En Yüksek
|Değişim
|: 0,61%
|| 21,82
|Açılış
|: 3.564
|
|Önceki Kapanış
|: 3.554
|
3.581
En Düşük
3.549
15:2318,5994
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,0154
|Açılış
|: 18,6250
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6350
|
18,7414
En Düşük
18,5581
15:2318,1350
En Yüksek
|Değişim
|: -0,29%
|| -0,0527
|Açılış
|: 18,2200
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2900
|
18,3521
En Düşük
18,1333
15:231.021,47
En Yüksek
|Değişim
|: -0,14%
|| -1,48
|Açılış
|: 1.021,47
|
|Önceki Kapanış
|: 1.022,94
|
1.031,34
En Düşük
1.019,60
BIST En Aktif Hisseler15:23
|BAGFS
|31,90
|333.342.960
|% 10,00
|
|KRONT
|53,65
|60.497.233
|% 9,98
|
|ORGE
|16,87
|48.684.209
|% 9,97
|
|CEMTS
|38,20
|207.782.784
|% 9,96
|
|HEKTS
|69,20
|1.395.590.427
|% 9,93
|
|INFO
|8,69
|129.274.597
|% -9,95
|
|KIMMR
|8,00
|2.872.152
|% -9,91
|
|COSMO
|46,00
|1.549.643
|% -8,91
|
|BALAT
|10,30
|338.497
|% -5,94
|
|ROYAL
|5,00
|351.888
|% -5,30
|
|THYAO
|84,45
|3.421.808.752
|% -0,30
|
|SASA
|87,35
|3.199.682.863
|% 2,52
|
|SISE
|29,64
|2.179.758.636
|% 0,61
|
|ASELS
|31,74
|2.128.280.798
|% 0,95
|
|HEKTS
|69,20
|1.395.590.427
|% 9,93
|
|EKGYO
|4,29
|995.943.428
|% -0,23
|
|ODAS
|7,54
|842.530.461
|% 3,71
|
|YKBNK
|8,12
|877.835.036
|% -0,25
|
|PETKM
|14,41
|1.210.312.860
|% 0,70
|
|AKBNK
|12,85
|1.045.940.647
|% -0,39
|
|15:23
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,5765
|18,5994
|% 0,08
|
|Euro
|18,1317
|18,1350
|% -0,29
|
|Sterlin
|20,7582
|20,8623
|% 0,45
|
|Frank
|18,6945
|18,8071
|% 0,08
|
|Riyal
|4,9295
|4,9542
|% 0,04
|
|15:23
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.709
|1.709
|-3,46
|
|Altın Gr.
|1.022
|1.022
|-1,07
|
|Cumhuriyet
|6.813
|6.916
|-23,00
|
|Tam
|6.848
|6.902
|-29,00
|
|Yarım
|3.337
|3.374
|-14,00
|
|Çeyrek
|1.672
|1.687
|-7,00
|
|Gümüş.Ons
|20,52
|20,56
|-0,11
|
|Gümüş Gr.
|12,35
|12,37
|0,02
|
|B. Petrol
|95,76
|95,76
|1,34
|