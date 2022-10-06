***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri8.126,3 % 0,00123936Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri0 % 0Bağımsız Denetim Ücreti10.545,59 % 0,00160834Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri784.309,31 % 0,11961706Fon Yönetim Ücreti9.881.158,29 % 1,50700127Hisse Senedi Komisyonu121.498,5 % 0,01853005Tahvil Bono Komisyonu0 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu15.871,38 % 0,00242059Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu22,05 % 0,00000336Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu513.884,75 % 0,07837391Vergiler ve Diğer Harcamalar1.521,1 % 0,00023199Türev Araçlar Komisyonu434.526,91 % 0,06627083Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler46.012,46 % 0,00701748TOPLAM GİDERLER11.817.476,64 % 1,80231424DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ655.683.474,5 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1067859BIST