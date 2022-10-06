***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri8.126,3 % 0,0048992Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri0 % 0Bağımsız Denetim Ücreti10.545,59 % 0,00635774Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri377.694,21 % 0,2277049Fon Yönetim Ücreti2.499.663,7 % 1,50700133Hisse Senedi Komisyonu41.436,66 % 0,0249814Tahvil Bono Komisyonu0 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu5.559,23 % 0,00335156Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu0 % 0Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu200.239,15 % 0,12072051Vergiler ve Diğer Harcamalar1.521,1 % 0,00091704Türev Araçlar Komisyonu98.530,61 % 0,0594023Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler49.334,29 % 0,02974274TOPLAM GİDERLER3.292.650,84 % 1,98507872DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ165.870.038,92 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1067863BIST