***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri8.126,3 % 0,00768122Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri0 % 0Bağımsız Denetim Ücreti9.049,9 % 0,00855424Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri287.224,37 % 0,27149316Fon Yönetim Ücreti1.594.322,54 % 1,50700185Hisse Senedi Komisyonu3.808,83 % 0,00360022Tahvil Bono Komisyonu437,22 % 0,00041327Gecelik Ters Repo Komisyonu3.149,33 % 0,00297684Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu11,03 % 0,00001043Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu104.168,02 % 0,09846276Vergiler ve Diğer Harcamalar1.521,1 % 0,00143779Türev Araçlar Komisyonu91.753,47 % 0,08672815Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler45.288,05 % 0,04280763TOPLAM GİDERLER2.148.860,16 % 2,03116757DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ105.794.331,88 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1067873BIST