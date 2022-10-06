Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri

06.10.2022 10:45
***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri


***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )

Türkçe
Fon Gider Bilgileri

Bildirim İçeriği

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama

Fon Gider Bilgileri

Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü

İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
8.126,3 % 0,00425166
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
0 % 0
Bağımsız Denetim Ücreti
9.049,9 % 0,00473488
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
478.477,14 % 0,25033778
Fon Yönetim Ücreti
2.880.372,12 % 1,50700188
Hisse Senedi Komisyonu
12.863,39 % 0,00673009
Tahvil Bono Komisyonu
1.495,09 % 0,00078223
Gecelik Ters Repo Komisyonu
5.317,87 % 0,00278229
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
0 % 0
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
94.931,12 % 0,04966767
Vergiler ve Diğer Harcamalar
1.521,1 % 0,00079583
Türev Araçlar Komisyonu
118.998,8 % 0,06225981
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
76.269,53 % 0,03990398
TOPLAM GİDERLER
3.687.422,36 % 1,9292481
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
191.132.616,26 % 100



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1067877


BIST
GÜNCEL HABERLER




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
17:573.567
Değişim :  0,36% |  12,69
Açılış :  3.564  
Önceki Kapanış :  3.554  
En Yüksek
3.589 En Düşük
3.546
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler17:57
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
KONYA 1.490,50 139.170.122 % 10,00  
CRFSA 40,30 144.714.936 % 9,99  
KRONT 53,65 79.098.186 % 9,98  
CMBTN 312,20 37.419.021 % 9,97  
CEMTS 38,20 244.271.104 % 9,96  
daha fazla
17:57 Alış Satış %  
Dolar 18,5712 18,5961 % 0,07  
Euro 18,1500 18,1600 % -0,71  
Sterlin 20,6166 20,7200 % -0,24  
Frank 18,6540 18,7664 % -0,14  
Riyal 4,9270 4,9517 % -0,01  
daha fazla
17:57 Alış Satış %  
Altın Ons 1.703 1.703 -9,67  
Altın Gr. 1.014 1.014 -8,83  
Cumhuriyet 6.772 6.874 -65,00  
Tam 6.811 6.871 -60,00  
Yarım 3.319 3.359 -29,00  
Çeyrek 1.662 1.679 -15,00  
Gümüş.Ons 20,36 20,38 -0,29  
Gümüş Gr. 12,06 12,07 -0,28  
B. Petrol 96,83 96,83 2,41  
Seans Raporu 17:57
daha fazla
Copyright 2022 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru