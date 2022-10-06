***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri
06.10.2022 10:45
***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )
Türkçe
Fon Gider Bilgileri
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Fon Gider Bilgileri
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
8.126,3 % 0,00425166
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
0 % 0
Bağımsız Denetim Ücreti
9.049,9 % 0,00473488
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
478.477,14 % 0,25033778
Fon Yönetim Ücreti
2.880.372,12 % 1,50700188
Hisse Senedi Komisyonu
12.863,39 % 0,00673009
Tahvil Bono Komisyonu
1.495,09 % 0,00078223
Gecelik Ters Repo Komisyonu
5.317,87 % 0,00278229
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
0 % 0
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
94.931,12 % 0,04966767
Vergiler ve Diğer Harcamalar
1.521,1 % 0,00079583
Türev Araçlar Komisyonu
118.998,8 % 0,06225981
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
76.269,53 % 0,03990398
TOPLAM GİDERLER
3.687.422,36 % 1,9292481
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
191.132.616,26 % 100
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1067877
BIST
17:573.567
En Yüksek
|Değişim
|: 0,36%
|| 12,69
|Açılış
|: 3.564
|
|Önceki Kapanış
|: 3.554
|
3.589
En Düşük
3.546
17:5718,5961
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,0121
|Açılış
|: 18,6450
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6350
|
18,7414
En Düşük
18,5581
17:5718,1600
En Yüksek
|Değişim
|: -0,71%
|| -0,1300
|Açılış
|: 18,1600
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2900
|
18,2800
En Düşük
18,1100
17:571.016,95
En Yüksek
|Değişim
|: -0,59%
|| -5,99
|Açılış
|: 1.016,95
|
|Önceki Kapanış
|: 1.022,94
|
1.031,34
En Düşük
1.010,59
BIST En Aktif Hisseler17:57
|KONYA
|1.490,50
|139.170.122
|% 10,00
|
|CRFSA
|40,30
|144.714.936
|% 9,99
|
|KRONT
|53,65
|79.098.186
|% 9,98
|
|CMBTN
|312,20
|37.419.021
|% 9,97
|
|CEMTS
|38,20
|244.271.104
|% 9,96
|
|INFO
|8,69
|131.812.242
|% -9,95
|
|KIMMR
|8,00
|2.977.616
|% -9,91
|
|COSMO
|46,00
|1.549.643
|% -8,91
|
|KLRHO
|26,60
|166.653.416
|% -6,34
|
|BALAT
|10,30
|338.497
|% -5,94
|
|THYAO
|84,35
|5.565.592.918
|% -0,41
|
|SASA
|86,70
|4.200.081.618
|% 1,76
|
|SISE
|29,76
|4.150.203.762
|% 1,02
|
|ASELS
|31,48
|2.991.473.125
|% 0,13
|
|EKGYO
|4,30
|2.245.286.673
|% 0,00
|
|EKGYO
|4,30
|2.245.286.673
|% 0,00
|
|YKBNK
|8,15
|1.772.413.757
|% 0,12
|
|ISCTR
|8,33
|1.397.923.566
|% -0,24
|
|AKBNK
|12,88
|2.054.892.732
|% -0,16
|
|ODAS
|7,50
|1.115.133.453
|% 3,16
|
|17:57
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,5712
|18,5961
|% 0,07
|
|Euro
|18,1500
|18,1600
|% -0,71
|
|Sterlin
|20,6166
|20,7200
|% -0,24
|
|Frank
|18,6540
|18,7664
|% -0,14
|
|Riyal
|4,9270
|4,9517
|% -0,01
|
|17:57
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.703
|1.703
|-9,67
|
|Altın Gr.
|1.014
|1.014
|-8,83
|
|Cumhuriyet
|6.772
|6.874
|-65,00
|
|Tam
|6.811
|6.871
|-60,00
|
|Yarım
|3.319
|3.359
|-29,00
|
|Çeyrek
|1.662
|1.679
|-15,00
|
|Gümüş.Ons
|20,36
|20,38
|-0,29
|
|Gümüş Gr.
|12,06
|12,07
|-0,28
|
|B. Petrol
|96,83
|96,83
|2,41
|
Seans Raporu
17:57
daha fazla
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17:59CRFSA
Yüzde 9.93 oranında artışla 40.28 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 572, 230 adet işlem
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17:58XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 11, 94 artarak (% 0.38 ) 3, 176
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17:58
Tavandan işlem gören hisse senedleri : KONYA, MEGAP, KRONT, HEKTS, MEGAP, ACSEL, CEMTS, EGEEN
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17:58
KERVT, HKTM, ACSEL değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
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17:58
MEDTR, KIMMR, RODRG değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında