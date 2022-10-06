***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri8.126,3 % 0,00425166Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri0 % 0Bağımsız Denetim Ücreti9.049,9 % 0,00473488Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri478.477,14 % 0,25033778Fon Yönetim Ücreti2.880.372,12 % 1,50700188Hisse Senedi Komisyonu12.863,39 % 0,00673009Tahvil Bono Komisyonu1.495,09 % 0,00078223Gecelik Ters Repo Komisyonu5.317,87 % 0,00278229Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu0 % 0Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu94.931,12 % 0,04966767Vergiler ve Diğer Harcamalar1.521,1 % 0,00079583Türev Araçlar Komisyonu118.998,8 % 0,06225981Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler76.269,53 % 0,03990398TOPLAM GİDERLER3.687.422,36 % 1,9292481DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ191.132.616,26 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1067877BIST