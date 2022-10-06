***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri8.126,3 % 0,00194753Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri0 % 0Bağımsız Denetim Ücreti9.049,9 % 0,00216888Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri571.098,63 % 0,13686822Fon Yönetim Ücreti6.288.142,05 % 1,50700204Hisse Senedi Komisyonu50.604,45 % 0,01212775Tahvil Bono Komisyonu836,47 % 0,00020047Gecelik Ters Repo Komisyonu23.213,35 % 0,00556326Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu0 % 0Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu507.453,39 % 0,12161514Vergiler ve Diğer Harcamalar5.709,05 % 0,00136822Türev Araçlar Komisyonu96.394,57 % 0,02310171Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler189.519,98 % 0,04541993TOPLAM GİDERLER7.750.148,14 % 1,85738315DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ417.261.680,51 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1067878BIST