***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri8.126,3 % 0,00190546Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri0 % 0Bağımsız Denetim Ücreti10.541,07 % 0,00247168Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri237.999,27 % 0,05580634Fon Yönetim Ücreti6.426.967,32 % 1,50700267Hisse Senedi Komisyonu271.407,85 % 0,06364002Tahvil Bono Komisyonu1.129,88 % 0,00026494Gecelik Ters Repo Komisyonu127.484,58 % 0,02989273Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu15.615,81 % 0,00366161Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar1.521,1 % 0,00035667Türev Araçlar Komisyonu732.310,18 % 0,17171293Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler248.858,21 % 0,05835256TOPLAM GİDERLER8.081.961,57 % 1,89506762DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ426.473.519,05 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1068223BIST