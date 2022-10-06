***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri4.063,82 % 0,00080259Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri0 % 0Bağımsız Denetim Ücreti9.788,22 % 0,00193315Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri245.784 % 0,04854165Fon Yönetim Ücreti7.240.617,98 % 1,43000166Hisse Senedi Komisyonu494.255,13 % 0,097614Tahvil Bono Komisyonu0 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu5.532,04 % 0,00109256Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu149.847,64 % 0,02959449Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar1.521,1 % 0,00030041Türev Araçlar Komisyonu68.738,29 % 0,01357562Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler92.261,9 % 0,01822147TOPLAM GİDERLER8.312.410,12 % 1,64167759DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ506.336.332,9 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1068224BIST