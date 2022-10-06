***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri4.063,82 % 0,00272162Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri0 % 0Bağımsız Denetim Ücreti9.788,2 % 0,00655535Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri71.396,95 % 0,04781596Fon Yönetim Ücreti3.600.663,62 % 2,41143612Hisse Senedi Komisyonu163.882,59 % 0,10975543Tahvil Bono Komisyonu0 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu1.361,31 % 0,0009117Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu30.981,94 % 0,02074922Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar1.521,1 % 0,00101871Türev Araçlar Komisyonu5.202,57 % 0,00348426Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler40.376,51 % 0,02704095TOPLAM GİDERLER3.929.238,61 % 2,63148933DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ149.316.151,97 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1068225BIST