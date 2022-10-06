***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri8.126,3 % 0,00485185Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri0 % 0Bağımsız Denetim Ücreti10.541,1 % 0,00629362Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri117.254,56 % 0,07000741Fon Yönetim Ücreti2.524.061,23 % 1,50700323Hisse Senedi Komisyonu34.650,97 % 0,02068853Tahvil Bono Komisyonu363,26 % 0,00021689Gecelik Ters Repo Komisyonu62.056,78 % 0,03705131Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu6.639,99 % 0,00396444Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar1.521,1 % 0,00090818Türev Araçlar Komisyonu199.950,78 % 0,1193816Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler121.740,14 % 0,07268555TOPLAM GİDERLER3.086.906,21 % 1,84305261DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ167.488.773,26 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1068226BIST