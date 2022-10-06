***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri8.126,3 % 0,00494968Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri0 % 0Bağımsız Denetim Ücreti16.563,49 % 0,01008872Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri82.854,12 % 0,05046595Fon Yönetim Ücreti2.474.172,45 % 1,50700375Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu1.921,04 % 0,00117009Gecelik Ters Repo Komisyonu9.330,06 % 0,00568288Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu258,72 % 0,00015758Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar1.521,1 % 0,00092649Türev Araçlar Komisyonu5.707,25 % 0,00347625Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler41.863,27 % 0,02549867TOPLAM GİDERLER2.642.317,8 % 1,60942009DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ164.178.254,02 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1068227BIST