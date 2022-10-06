***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri8.126,3 % 0,00023229Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri0 % 0Bağımsız Denetim Ücreti16.563,54 % 0,00047346Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri2.151.330,79 % 0,06149481Fon Yönetim Ücreti62.822.551,27 % 1,79575413Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu34.214,2 % 0,000978Gecelik Ters Repo Komisyonu578.699,5 % 0,01654186Vadeli Ters Repo Komisyonu3.465 % 0,00009905Borsa Para Piyasası Komisyonu131.191,68 % 0,00375005Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar1.521,1 % 0,00004348Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler579.878,01 % 0,01657555TOPLAM GİDERLER66.327.541,39 % 1,89594269DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ3.498.393.800,2 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1068228BIST