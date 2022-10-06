***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri8.126,3 % 0,00017781Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri0 % 0Bağımsız Denetim Ücreti16.563,49 % 0,00036243Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri2.834.693,36 % 0,06202596Fon Yönetim Ücreti82.069.059,43 % 1,79575414Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu53.451,86 % 0,00116958Gecelik Ters Repo Komisyonu1.012.020,38 % 0,02214403Vadeli Ters Repo Komisyonu3.465 % 0,00007582Borsa Para Piyasası Komisyonu70.808,04 % 0,00154935Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar1.521,1 % 0,00003328Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler772.470,93 % 0,01690245TOPLAM GİDERLER86.842.179,89 % 1,90019485DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ4.570.172.351,7 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1068230BIST