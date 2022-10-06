***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri8.126,3 % 0,00009633Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri0 % 0Bağımsız Denetim Ücreti15.058,43 % 0,0001785Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri4.253.905,2 % 0,05042466Fon Yönetim Ücreti90.478.041,92 % 1,07250272Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu8.624,7 % 0,00010223Gecelik Ters Repo Komisyonu2.794.358,18 % 0,03312358Vadeli Ters Repo Komisyonu72.259,16 % 0,00085654Borsa Para Piyasası Komisyonu1.103.748,22 % 0,01308354Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar1.521,1 % 0,00001803Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler1.472.072,67 % 0,01744956TOPLAM GİDERLER100.207.715,88 % 1,1878357DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ8.436.159.649,84 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1068231BIST