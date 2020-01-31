***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu









***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )Fona İlişkin BilgilerFonun Bağlı Olduğu Şemsiye Fonun Türü Serbest Şemsiye FonISIN Kodu TRYISPO00415Fonun Süresi Süresizdir.Portföy Yöneticisi Kuruluşİhraç Sıra Numarası Portföy Yöneticisi Kuruluşun Ticaret UnvanıİŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.Fon Portföyüne İlişkin BilgilerGüncel Fon Bilgilerine Erişilebilecek İnternet Adresi Fon Portföyüne Dahil Edilecek Türev Araç İşlemleri ile İlgili Genel İlkelerwww.isportfoy.com.trFonun Yatırım Stratejisi ve Risk DeğeriYatırım Stratejisi Risk DeğeriFon'un yatırım stratejisi Fon, Tebliğ'in nitelikli yatırımcılara tahsisli satışına ilişkin hükümleri çerçevesinde tahsisli alıcılara satılacak serbest özel fon statüsündedir. Fon portföyüne alınacak finansal varlıklar Sermaye Piyasası Kurulu'nun düzenlemelerine ve bu izahnamede belirtilen esaslara uygun olarak seçilir ve portföy yöneticisi tarafından mevzuata uygun olarak yönetilir. Fon portföyünün yönetiminde ve yatırım yapılacak sermaye piyasası araçlarının seçiminde, Tebliğ'in 4. maddesinde belirtilen varlıklar ve işlemler ile 6. maddesinde tanımlanan fon türlerinden Serbest Şemsiye Fon niteliğine uygun bir portföy oluşturulması esas alınır. Fon, Tebliğ'in 25'inci maddesinde yer alan serbest fonlara dair esaslara uyacaktır. Fon toplam değerinin en az %80'i devamlı olarak Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından döviz cinsinden ihraç edilen borçlanma araçları ve kira sertifikaları ile yerli ihraççıların döviz cinsi para ve sermaye piyasası araçlarına yatırılacaktır. Fon'un kalan kısmı yabancı ihraççıların para ve sermaye piyasası araçlarına ve/veya Türk Lirası cinsi para ve sermaye piyasası araçlarına yatırılacaktır. Fon belirtilen sermaye piyasası araçlarına, Kurulca uygun görülen diğer yatırım araçlarına, taraf olunacak sözleşmelere, finansal işlemlere ve menkul kıymetlere yatırım yaparak sermaye kazancı sağlamak ve portföy değerini artırmayı amaçlamaktadır. Fonun likidite veya vade açısından bir yönetim kısıtlaması yoktur. Fon portföyü, Tebliğ'in 4. maddesinde belirtilen tüm varlık ve işlemlerden oluşabilir. Fon portföyüne TL cinsi varlıklar ve işlemler olarak Sermaye Piyasası Kurulu tarafından teminat olarak kabul edilen her türlü varlığı dayanak olarak alan repo ve ters repo işlemleri (Menkul kıymet tercihli ve pay senedi repo/ters repo işlemleri dahil), Takasbank Para Piyasası ve yurtiçi organize para piyasası işlemleri, devlet iç borçlanma senetleri, Türkiye'de mukim şirketler tarafından ihraç edilen özel sektör menkul kıymetleri (ortaklık payları ve borçlanma araçları), mevduat/katılma hesapları, kredi riskine dayalı yatırım araçları (CLN), kamu ve/veya özel sektör tarafından ihraç edilen kira sertifikaları ile ipoteğe ve varlığa dayalı menkul kıymetler ve/veya ipotek ve varlık teminatlı menkul kıymetler, yurtdışı ihraççıların çıkarmış olduğu TL cinsi menkul kıymetler, varantlar, sertifikalar ve söz konusu varlıklara ve/veya söz konusu varlıklar üzerinden oluşturulan endekslere dayalı swap işlemleri/sözleşmeleri dahil türev araçlar, yapılandırılmış yatırım araçları ile yurtiçinde ve/veya yurt dışında kurulmuş borsa yatırım fonu katılma payları, gayrimenkul yatırım fonu katılma payları ve girişim sermayesi yatırım fonu katılma payları dahil olmak üzere yatırım fonu katılma payları ile her türlü yatırım ortaklığı payları alınabilir. 8 Fon, döviz cinsi varlık ve işlemler olarak ise Türk Devleti, il özel idareleri, Kamu Ortaklığı İdaresi ve belediyeler ile Devletin kefalet ettiği diğer kuruluşlar tarafından yurt dışında ihraç edilen Eurobondlara, kira sertifikaları ihraçlarına, Türkiye'de ihraç edilen döviz cinsinden/dövize endeksli borçlanma araçlarına, Türk özel şirketlerinin ihraç ettiği Eurobondlar ve kira sertifikaları dahil döviz cinsi borçlanma araçlarına, gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerin kamu ve özel sektör borçlanma araçlarına (eurobond, hazine/devlet bono/tahvili, ve/veya benzer yapıdaki diğer borçlanma araçları), mevduat/katılma hesapları, gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerdeki şirketlerin ortaklık payları ile Amerikan ve Global Depo Sertifikalarına (ADR/GDR), gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerin yatırım fonu katılma paylarına (yabancı fonlar) ve altın ve diğer kıymetli madenler ile bu madenlere dayalı olarak ihraç edilen sermaye piyasası araçlarına ve emtiaya dayalı türev ürünlere yatırım yapılabilecektir. Fon uygulayacağı stratejilerde, beklenen getiriyi artırmak veya riskten korunma sağlamak amacıyla kaldıraç yaratan işlemler gerçekleştirebilir. Kaldıraç yaratan işlem fon portföyüne türev araç (vadeli işlem ve opsiyon sözleşmeleri), saklı türev araç, swap sözleşmesi, varant ve sertifika dahil edilmesini, ileri valörlü tahvil/bono ve altın işlemlerini, opsiyon alım ve satımı ile yapılandırılmış yatırım/borçlanma araçlarını, dayanak varlığı ortaklık payları ve endeksleri, faize dayalı menkul kıymetler ve endeksleri, döviz ve emtia olan türev ürünleri ve diğer herhangi bir yöntemle kaldıraç yaratan benzeri işlemleri ifade eder. Türev işlemler hem tezgahüstü piyasalar aracılığıyla hem de organize piyasalar aracılığıyla yapılabilecektir. Repo/Ters Repo pazarındaki işlemlerin yanı sıra menkul kıymet tercihli ve/veya pay senedi repo/ters repo işlemleri yapılabilecektir. Kaldıraç kullanımı • Vadeli işlemler ve opsiyonlar gibi belirli bir teminat, prim ya da ödeme karşılığı nispi işlem yapılabilmesine imkan tanıyan kaldıraçlı işlemlere yatırım yapılarak, • Menkul Kıymet Tercihli Repo Pazarı ile Pay Senedi Repo Pazarı ve Repo/Ters Repo Pazarı'nda repo yoluyla fon temin edilerek, • Kredi kullanılarak kredili menkul kıymet alımı ve açığa satış gibi diğer borçlanma yöntemleriyle gerçekleştirilebilir. Takasbank Borsa Para Piyasası ve/veya diğer para piyasası işlemleri ile fon temin edilerek kaldıraç yaratılabilir. Kaldıraç kullanımı, fonun getiri volatilitesini ve maruz kaldığı riskleri artırabilir. Kaldıraç seviyesinin belirlenmesinde, kaldıraç kullanımı sonrasında oluşabilecek risklilik düzeyinin bu izahnamede yer alan sınırlamalar dahilinde kalması hususu da göz önünde bulundurulur. Fon borsa dışı repo/ters repo işlemleri gerçekleştirebilecektir. Fon yatırım stratejisini uygularken, kredi alabilir, repo (pay senedi repo işlemleri dahil), para piyasası işlemleri ve diğer borçlanma araçlarını kullanabilir. Fon portföyünde bulunan tüm ortaklık payları ödünç işlemine konu edilebilecektir. Fon, serbest fon niteliğinde olmasından dolayı ödünç menkul kıymet işlemlerine dair Tebliğ'in 22. maddesindeki sınırlamalara tabi değildir. Ödünç menkul kıymet işlemlerine dair uygulanacak esaslar ise Rehber'in 4.2.5. maddesinde belirtilmiştir. Fon sadece yapılan işlemlerle ilgili olması kaydıyla yatırım yaptığı para ve sermaye piyasası araçlarını ya da diğer finansal varlıkları teminat olarak verebilir. Yönetici tarafından, fon portföyünde yer alabilecek varlık ve işlemlere dair azami bir sınırlama getirilmemiş olup, Tebliğ'in 4.2. maddesinde yer alan tüm enstrümanlara yatırım yapabilecektir.Fon Karşılaştırma ÖlçütüKarşılaştırma Ölçütü Karşılaştırma Ölçütünün Oranı (%) Ölçütün Belirlenmesine İlişk. Fon Kurulu Karar Tar. ve Say.B Grubu paylar için Fon'un eşik değeri, Amerikan Doları (USD) bazında yıllık %5 mutlak getiri olarak belirlenmiştir. A Grubu paylar için Fon'un eşik değeri, Amerikan Doları (USD) bazında hesaplanan yıllık %5'in dönem içindeki Amerikan Doları (USD)/Türk Lirası (TL) getirisi kullanılarak TL getiriye dönüştürülmesi ile bulunmaktadır. Amerikan Doları (USD)/Türk Lirası (TL) getirisi hesaplamasında dönem başı ve dönem sonu tarihlerinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından saat 15.30'da açıklanan gösterge niteliğindeki Amerikan Doları (USD) döviz alış kuru kullanılmaktadır.Komisyon ve Gider BilgileriFon Yönetim Ücreti Oranı ve Giriş-Çıkış Komisyonlarıİhraç Sıra Numarası Fon İçtüzüğünde Yer Alan Yönetim Ücreti Oranı (Günlük) (%) Fon İçtüzüğündeYer Alan Yönetim Ücreti Oranı (Yıllık) (%) Uygulanan Yönetim Ücreti Oranı (Günlük) (%) Uygulanan Yönetim Ücreti Oranı (Yıllık) (%) Giriş Komisyonu (%) Giriş Komisyonuna İlişkin Açıklama Çıkış Komisyonu (%) Çıkış Komisyonuna İlişkin Açıklama Performans Ücreti Oranı (%)0,0011 0,4Fon Müdürü ve Portföy YöneticileriFon MüdürüAdı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan LisanslarAYDIN ÇELİKDELEN 29.01.2020 21 Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı - Türev Araçlar LisansıFon Portföy YöneticileriAdı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan LisanslarBURCU KEPEZ 29.01.2020 2016-Devam-İş Portföy Yönetimi A.Ş.-Müdür Yardımcısı, 2012-2016-İş Portföy Yönetimi A.Ş.- Kıdemli Portföy Yöneticisi 15 Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı - Türev Araçlar LisansıÖZGÜR SUNGU 29.01.2020 2019- Devam İş Portföy Yönetimi A.Ş. Müdür, 2016-2019 İş Portföy Yönetimi A.Ş. - Müdür Yardımcısı, 2012-2016 İş Portföy Yönetimi A.Ş. - Kıdemli Portföy Yöneticisi 13 Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı - Türev Araçlar Lisansıİletişim Bilgileriİletişim Adresi, Telefon ve Faks BilgileriAdres Telefon Fax e-PostaİŞ KULELERİ KULE 1 KAT 7 4. LEVENT İSTANBUL 02123862900 02123862905 yatirimfonubilgi@isportfoy.com.trBağlantı Kurulacak YetkililerAdı Soyadı Görev Telefon e-PostaDUYGU GÜLÇUR MÜDÜR YARDIMCISI 0212 386 29 59 yatirimfonubilgi@isportfoy.com.trhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/816064BIST