***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
18.02.2020 11:44
***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Komisyon ve Gider Bilgileri
Fon Yönetim Ücreti Oranı ve Giriş-Çıkış Komisyonları
İhraç Sıra Numarası Fon İçtüzüğünde Yer Alan Yönetim Ücreti Oranı (Günlük) (%) Fon İçtüzüğündeYer Alan Yönetim Ücreti Oranı (Yıllık) (%) Uygulanan Yönetim Ücreti Oranı (Günlük) (%) Uygulanan Yönetim Ücreti Oranı (Yıllık) (%) Giriş Komisyonu (%) Giriş Komisyonuna İlişkin Açıklama Çıkış Komisyonu (%) Çıkış Komisyonuna İlişkin Açıklama Performans Ücreti Oranı (%)
0,00096 0,35
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/819824
BIST
12:57120.124
En Yüksek
|Değişim
|: -0,55%
|| -668,03
|Açılış
|: 120.451
|
|Önceki Kapanış
|: 120.792
|
120.451
En Düşük
119.528
12:576,0695
En Yüksek
|Değişim
|: 0,39%
|| 0,0237
|Açılış
|: 6,0690
|
|Önceki Kapanış
|: 6,0490
|
6,0735
En Düşük
6,0411
12:576,5711
En Yüksek
|Değişim
|: 0,30%
|| 0,0199
|Açılış
|: 6,5710
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5550
|
6,5772
En Düşük
6,5466
12:57310,00
En Yüksek
|Değişim
|: 0,86%
|| 2,65
|Açılış
|: 310,00
|
|Önceki Kapanış
|: 307,35
|
310,30
En Düşük
307,15
BIST En Aktif Hisseler
|BOSSA
|11,94
|29.814.682
|% 12,64
|
|TSPOR
|6,28
|279.304.334
|% 12,34
|
|MTRYO
|6,78
|907
|% 11,51
|
|YKGYO
|4,00
|163.543.695
|% 10,50
|
|HALKS
|2,75
|83.960
|% 10,00
|
|GYHOL
|25,04
|201.597
|% -14,83
|
|HUBVC
|35,06
|62.154.912
|% -11,42
|
|RYSAS
|8,40
|857.573
|% -10,16
|
|RAYSG
|4,23
|4.918.292
|% -10,00
|
|EGCYO
|0,37
|5.359
|% -9,76
|
|GSRAY
|3,55
|958.505.373
|% 2,90
|
|THYAO
|15,04
|907.086.890
|% -1,64
|
|ASELS
|29,62
|799.044.547
|% 2,35
|
|ODAS
|2,35
|369.646.833
|% -0,42
|
|TSPOR
|6,28
|279.304.334
|% 12,34
|
|GSRAY
|3,55
|958.505.373
|% 2,90
|
|ODAS
|2,35
|369.646.833
|% -0,42
|
|ISGYO
|2,04
|263.548.783
|% 2,51
|
|EKGYO
|1,64
|195.904.427
|% -1,20
|
|GUSGR
|2,97
|258.254.859
|% 3,48
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,8608
|7,9002
|% 0,31
|
|Frank
|6,1620
|6,1991
|% 0,40
|
|Riyal
|1,6133
|1,6214
|% 0,40
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.589
|1.589
|7,94
|
|Altın Gr.
|310
|310
|2,63
|
|Cumhuriyet
|2.052
|2.083
|15,00
|
|Tam
|2.044
|2.095
|15,13
|
|Yarım
|988
|1.013
|7,31
|
|Çeyrek
|496
|507
|3,66
|
|Gümüş.Ons
|17,87
|17,91
|0,12
|
|Gümüş Gr.
|3,48
|3,49
|0,04
|
|B. Petrol
|56,70
|56,70
|-0,97
|