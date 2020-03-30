***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
30.03.2020 18:52
***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fona İlişkin Bilgiler
Fonun Bağlı Olduğu Şemsiye Fonun Türü Koruma Amaçlı Şemsiye Fon
ISIN Kodu TRYISPO00456
Portföy Yöneticisi Kuruluş
İhraç Sıra Numarası Portföy Yöneticisi Kuruluşun Ticaret Unvanı
İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
İletişim Bilgileri
İletişim Adresi, Telefon ve Faks Bilgileri
Adres Telefon Fax e-Posta
İş Kuleleri Kule 1 Kat:7 34330 4.Levent/İstanbul 02123862900 02123862905 yatirimfonubilgi@isportfoy.com.tr
Bağlantı Kurulacak Yetkililer
Adı Soyadı Görev Telefon e-Posta
Gökçe Kıncal Bölüm Yönetmeni 02123862900 yatirimfonubilgi@isportfoy.com.tr
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/833412
BIST
18:0588.059
En Yüksek
|Değişim
|: -0,07%
|| -65,58
|Açılış
|: 87.937
|
|Önceki Kapanış
|: 88.125
|
88.812
En Düşük
86.815
18:056,5726
En Yüksek
|Değişim
|: 1,91%
|| 0,1232
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,5888
En Düşük
6,4403
18:057,2604
En Yüksek
|Değişim
|: 1,05%
|| 0,0755
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,2752
En Düşük
7,1420
18:05342,07
En Yüksek
|Değişim
|: 1,18%
|| 4,01
|Açılış
|: 342,07
|
|Önceki Kapanış
|: 338,06
|
343,93
En Düşük
335,69
BIST En Aktif Hisseler
|OYLUM
|2,86
|14.698.969
|% 10,00
|
|KERVT
|3,19
|43.181.686
|% 10,00
|
|GSDHO
|1,10
|33.591.453
|% 10,00
|
|DITAS
|9,68
|2.403.934
|% 10,00
|
|KNFRT
|6,60
|11.519.245
|% 10,00
|
|ECZYT
|10,17
|56.647.401
|% -10,00
|
|GLRYH
|2,16
|345.054
|% -10,00
|
|OYAYO
|5,05
|7.567.310
|% -9,98
|
|PGSUS
|31,10
|491.404.937
|% -9,96
|
|VKING
|3,89
|13.758.352
|% -9,95
|
|THYAO
|8,72
|753.407.480
|% -1,58
|
|ASELS
|23,24
|651.074.511
|% 0,52
|
|GARAN
|8,04
|589.563.595
|% 2,03
|
|PGSUS
|31,10
|491.404.937
|% -9,96
|
|ECILC
|4,58
|391.486.043
|% -9,84
|
|IHLGM
|0,96
|186.239.036
|% 6,67
|
|GSRAY
|2,02
|343.823.263
|% 4,66
|
|IHLAS
|0,47
|64.129.420
|% 0,00
|
|YKBNK
|1,87
|191.259.182
|% -0,53
|
|TSPOR
|2,84
|261.091.549
|% 9,65
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,1248
|8,1655
|% 1,54
|
|Frank
|6,8252
|6,8663
|% 1,00
|
|Riyal
|1,7443
|1,7530
|% 1,89
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.614
|1.615
|-14,13
|
|Altın Gr.
|342
|342
|4,01
|
|Cumhuriyet
|2.110
|2.142
|10,00
|
|Tam
|2.102
|2.156
|14,92
|
|Yarım
|1.016
|1.043
|7,22
|
|Çeyrek
|510
|521
|3,61
|
|Gümüş.Ons
|13,97
|14,01
|-0,46
|
|Gümüş Gr.
|2,95
|2,96
|-0,04
|
|B. Petrol
|26,25
|26,25
|-1,70
|
Seans Raporu
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17:58GOODY
Yüzde 4.15 oranında artışla 3.26 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 989, 378 adet işlem
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17:57XU100
Endeks 88, 285 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 18 üstünde . İşlem hacmi 7, 324.00 milyon TL de
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17:57DITAS
Yüzde 7.50 oranında artışla 9.46 lira fiyatla işlem gören hissede 200, 798 adet işlem
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17:56KNFRT
Yüzde 10.00 oranında artışla 6.60 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 779, 247 adet işlem
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17:55SAYAS
Yüzde 6.17 oranında artışla 2.41 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 030, 911 adet işlem