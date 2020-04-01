***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
01.04.2020 09:34
si Fon Portföyüne Dahil Edilecek Türev Araç İşlemleri ile İlgili Genel İlkeler
www.isportfoy.com.tr
İletişim Bilgileri
İletişim Adresi, Telefon ve Faks Bilgileri
Adres Telefon Fax e-Posta
İş Kuleleri Kule 1 Kat:7 34330 4.Levent/İstanbul 02123862900 02123862905 yatirimfonubilgi@isportfoy.com.tr
Bağlantı Kurulacak Yetkililer
Adı Soyadı Görev Telefon e-Posta
Gökçe Kıncal Bölüm Yönetmeni 02123862900 yatirimfonubilgi@isportfoy.com.tr
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/833714
BIST
10:0688.413
En Yüksek
|Değişim
|: -1,37%
|| -1.230,74
|Açılış
|: 88.286
|
|Önceki Kapanış
|: 89.644
|
88.490
En Düşük
87.889
10:066,6344
En Yüksek
|Değişim
|: 0,29%
|| 0,0194
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,6353
En Düşük
6,6108
10:067,2849
En Yüksek
|Değişim
|: -0,12%
|| -0,0091
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,3102
En Düşük
7,2768
10:06338,93
En Yüksek
|Değişim
|: 0,94%
|| 3,16
|Açılış
|: 338,93
|
|Önceki Kapanış
|: 335,77
|
339,27
En Düşük
334,11
BIST En Aktif Hisseler
|DARDL
|4,62
|122.818
|% 10,00
|
|BMELK
|1,21
|22.804
|% 10,00
|
|SANEL
|4,08
|24
|% 9,97
|
|CEMTS
|6,12
|1.291.559
|% 9,87
|
|ORMA
|3,73
|187
|% 9,71
|
|SALIX
|4,70
|1.419
|% -9,62
|
|MTRYO
|3,15
|499.006
|% -9,22
|
|PRKAB
|2,91
|235.127
|% -9,06
|
|BURVA
|11,90
|3.772
|% -8,25
|
|KLMSN
|11,84
|47.418
|% -7,50
|
|SASA
|9,32
|27.540.803
|% 6,27
|
|GARAN
|7,99
|22.043.636
|% -1,72
|
|THYAO
|8,85
|18.840.646
|% -2,43
|
|ASELS
|23,00
|17.990.324
|% -2,54
|
|AKBNK
|5,42
|14.343.768
|% -3,21
|
|ODAS
|1,34
|8.514.782
|% -1,47
|
|YKBNK
|1,86
|10.914.827
|% -1,59
|
|CEMAS
|0,73
|4.221.952
|% -2,67
|
|IEYHO
|0,40
|2.009.982
|% -4,76
|
|GSRAY
|2,22
|9.602.927
|% 0,00
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,1641
|8,2050
|% -0,30
|
|Frank
|6,8560
|6,8973
|% 0,03
|
|Riyal
|1,7556
|1,7644
|% 0,16
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.592
|1.594
|16,02
|
|Altın Gr.
|339
|339
|3,37
|
|Cumhuriyet
|2.110
|2.142
|10,00
|
|Tam
|2.102
|2.156
|14,92
|
|Yarım
|1.016
|1.043
|7,22
|
|Çeyrek
|510
|521
|3,61
|
|Gümüş.Ons
|14,01
|14,04
|0,05
|
|Gümüş Gr.
|2,98
|2,99
|0,01
|
|B. Petrol
|25,48
|25,48
|-0,87
|