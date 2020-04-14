***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu









***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )Fona İlişkin BilgilerFonun Bağlı Olduğu Şemsiye Fonun Türü SERBEST ŞEMSİYE FONUISIN Kodu TRYISPO00480Fonun Süresi Süresizdir.Fonun Halka Arz Tarihiİhraç Sıra Numarası Halka Arz Tarihi08.04.2020Portföy Yöneticisi Kuruluşİhraç Sıra Numarası Portföy Yöneticisi Kuruluşun Ticaret UnvanıİŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.Fon Portföyüne İlişkin BilgilerGüncel Fon Bilgilerine Erişilebilecek İnternet Adresi Fon Portföyüne Dahil Edilecek Türev Araç İşlemleri ile İlgili Genel İlkelerwww.isportfoy.com.trFonun Yatırım Stratejisi ve Risk DeğeriYatırım Stratejisi Risk DeğeriFon'un yatırım stratejisi Fon, Tebliğ'in ilgili hükümleri çerçevesinde nitelikli yatırımcılara tahsisli olarak satılacak serbest özel fon statüsündedir. Fon portföyüne alınacak finansal varlıklar Kurul düzenlemelerine ve bu izahnamede belirtilen esaslara uygun olarak seçilir ve portföy yöneticisi tarafından mevzuata uygun olarak yönetilir. Fon portföyünün yönetiminde ve yatırım yapılacak sermaye piyasası araçlarının seçiminde, Tebliğ'in 4. maddesinde belirtilen varlıklar ve işlemler ile 6. maddesinde tanımlanan fon türlerinden Serbest Şemsiye Fon niteliğine uygun bir portföy oluşturulması esas alınır. Fon, Tebliğ'in 25. maddesinde yer alan serbest fonlara dair esaslara uyacaktır. Fonun ana yatırım stratejisi, hem TL hem de döviz cinsi para ve sermaye piyasası araçlarına, ve finansal işlemlere yatırım yaparak sermaye kazancı sağlamak ve portföy değerini artırmaktır. Ana yatırım stratejisine uygun olarak, yönetici, Fonun temel yatırım hedefine ulaşabilmesi için farklı para ve sermaye piyasası araçlarında eşzamanlı uzun veya kısa pozisyonlar alabilir. Fon herhangi bir menkul kıymete doğrudan veya türev araçlar vasıtası ile dolaylı yatırım yapabilir. Fonun likidite veya vade açısından bir yönetim kısıtlaması yoktur. Fon portföyü, Tebliğ'in 4. maddesinde belirtilen tüm varlık ve işlemlerden oluşabilir. Fon portföyüne TL cinsi varlıklar ve işlemler olarak Kurul tarafından teminat olarak kabul edilen her türlü varlığı dayanak olarak alan repo ve ters repo işlemleri (menkul kıymet tercihli ve pay senedi repo/ters repo işlemleri dahil), Takasbank Para Piyasası işlemleri, yurtiçi organize/tezgahüstü para piyasası işlemleri, devlet iç borçlanma senetleri, Türkiye'de mukim şirketler tarafından ihraç edilen özel sektör menkul kıymetleri (ortaklık payları ve borçlanma araçları), yapılandırılmış yatırım aracı (Credit Linked Note), kamu veya özel sektör tarafından ihraç edilen kira sertifikaları, varlığa dayalı menkul kıymetler ve/veya varlık teminatlı menkul kıymetler, yurtdışı ihraççıların çıkarmış olduğu TL cinsi menkul kıymetler, varantlar, sertifikalar ve söz konusu varlıklar üzerinden oluşturulan endekslere dayalı swap işlemleri/sözleşmeleri dahil türev araçlar, yapılandırılmış yatırım araçları ile yurt içinde ve/veya yurt dışında kurulmuş borsa yatırım fonları, gayrimenkul yatırım fonları ve girişim sermayesi yatırım fonları dahil olmak üzere yatırım fonu katılma payları ile her türlü yatırım ortaklığı payları alınabilir. Fon döviz cinsi varlıklar ve işlemler olarak ise Türk Devleti, il özel idareleri, Kamu Ortaklığı İdaresi ve belediyeler ile Devletin kefalet ettiği diğer kuruluşlar tarafından yurtdışında ihraç edilen borçlanma araçlarına/eurobondlara, sukuk ihraçlarına, Türkiye'de ihraç edilen döviz cinsinden/dövize endeksli borçlanma araçlarına, Türk özel şirketlerinin yurt dışında ve/veya yurt içinde ihraç ettiği eurobondlar ve sukuklar dahil döviz cinsi borçlanma araçlarına, gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerin kamu ve özel sektör borçlanma araçlarına (eurobond, hazine/devlet bono/tahvili, ve/veya benzer yapıdaki diğer borçlanma araçları), gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerdeki şirketlerin ortaklık payları ile Amerikan ve Global Depo Sertifikalarına (ADR-GDR), yapılandırılmış yatırım araçlarına (CLN) altın ve diğer kıymetli madenler ile bu madenlere dayalı olarak ihraç edilen sermaye