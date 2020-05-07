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***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu

07.05.2020 17:41
GÜNCEL HABERLER



***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )

Fona İlişkin Bilgiler
Temel Alım Satım Bilgileri
Alım Satım Saatleri Alım Satım Yerleri Alınabilecek Asgari Pay Adedi Nemalandırma Esasları Diğer Önemli Bilgiler
Yatırımcıların BIST Borçlanma Araçları Piyasası?nın açık olduğu günlerde saat 13.30?a kadar verdikleri katılma payı alım talimatları talimatın verilmesini takip eden ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden yerine getirilir. BIST Borçlanma Araçları Piyasası?nın açık olduğu günlerde saat 13.30?dan sonra iletilen talimatlar ise, ilk pay fiyatı hesaplamasından sonra verilmiş olarak kabul edilir ve izleyen hesaplamada bulunan pay fiyatı üzerinden yerine getirilir. BIST Borçlanma Araçları Piyasası?nın kapalı olduğu günlerde iletilen talimatlar, izleyen ilk işgünü yapılacak ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden gerçekleştirilir. Katılma paylarının alım ve satımı kurucunun yanı sıra TEFAS'a üye olan fon dağıtım kuruluşları aracılığıyla da yapılır. Üye kuruluşlara aşağıda yer alan linkten ulaşılması mümkündür. https://www.takasbank.com.tr/tr/Sayfalar/TEFAS.aspx Kurucu ile aktif pazarlama ve dağıtım sözleşmesi imzalamış olan kurumların unvanları aşağıda yer almaktadır:T. İş Bankası A.Ş., İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş., Alternatif Yatırım Menkul Değerler A.Ş., Alternatifbank A.Ş., Turkish Yatırım Menkul Değerler A.Ş., Turkish Bank A.Ş., Odeabank A.Ş., Burgan Bank A.Ş.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/843399


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BIST En Aktif Hisseler
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
ALKIM 11,99 136.096.989 % 10,05  
DGGYO 5,28 11.171.380 % 10,00  
KUTPO 14,52 13.973.988 % 10,00  
IZTAR 5,72 2.348.066 % 10,00  
RODRG 2,42 532.221 % 10,00  
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Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 8,7717 8,8157 % -0,99  
Frank 7,3076 7,3516 % -0,67  
Riyal 1,9029 1,9124 % -0,42  
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Alış Satış %  
Altın Ons 1.698 1.698 12,59  
Altın Gr. 391 392 1,26  
Cumhuriyet 2.505 2.561 11,50  
Tam 2.579 2.627 11,80  
Yarım 1.258 1.284 5,80  
Çeyrek 627 642 2,90  
Gümüş.Ons 15,09 15,14 0,27  
Gümüş Gr. 3,48 3,49 0,04  
B. Petrol 30,73 30,73 1,01  
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