***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
07.05.2020 17:41
***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fona İlişkin Bilgiler
Temel Alım Satım Bilgileri
Alım Satım Saatleri Alım Satım Yerleri Alınabilecek Asgari Pay Adedi Nemalandırma Esasları Diğer Önemli Bilgiler
Yatırımcıların BIST Borçlanma Araçları Piyasası?nın açık olduğu günlerde saat 13.30?a kadar verdikleri katılma payı alım talimatları talimatın verilmesini takip eden ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden yerine getirilir. BIST Borçlanma Araçları Piyasası?nın açık olduğu günlerde saat 13.30?dan sonra iletilen talimatlar ise, ilk pay fiyatı hesaplamasından sonra verilmiş olarak kabul edilir ve izleyen hesaplamada bulunan pay fiyatı üzerinden yerine getirilir. BIST Borçlanma Araçları Piyasası?nın kapalı olduğu günlerde iletilen talimatlar, izleyen ilk işgünü yapılacak ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden gerçekleştirilir. Katılma paylarının alım ve satımı kurucunun yanı sıra TEFAS'a üye olan fon dağıtım kuruluşları aracılığıyla da yapılır. Üye kuruluşlara aşağıda yer alan linkten ulaşılması mümkündür. https://www.takasbank.com.tr/tr/Sayfalar/TEFAS.aspx Kurucu ile aktif pazarlama ve dağıtım sözleşmesi imzalamış olan kurumların unvanları aşağıda yer almaktadır:T. İş Bankası A.Ş., İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş., Alternatif Yatırım Menkul Değerler A.Ş., Alternatifbank A.Ş., Turkish Yatırım Menkul Değerler A.Ş., Turkish Bank A.Ş., Odeabank A.Ş., Burgan Bank A.Ş.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/843399
BIST
17:3298.705
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 133,57
|Açılış
|: 98.580
|
|Önceki Kapanış
|: 98.571
|
99.273
En Düşük
97.800
17:327,1518
En Yüksek
|Değişim
|: -0,66%
|| -0,0474
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
7,2700
En Düşük
7,0706
17:327,7298
En Yüksek
|Değişim
|: -0,57%
|| -0,0445
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,8587
En Düşük
7,6310
17:32391,37
En Yüksek
|Değişim
|: 0,27%
|| 1,07
|Açılış
|: 391,49
|
|Önceki Kapanış
|: 390,30
|
396,23
En Düşük
385,35
BIST En Aktif Hisseler
|ALKIM
|11,99
|136.096.989
|% 10,05
|
|DGGYO
|5,28
|11.171.380
|% 10,00
|
|KUTPO
|14,52
|13.973.988
|% 10,00
|
|IZTAR
|5,72
|2.348.066
|% 10,00
|
|RODRG
|2,42
|532.221
|% 10,00
|
|GEDIK
|20,98
|24.038.246
|% -8,22
|
|CASA
|15,62
|106.013
|% -8,12
|
|IZMDC
|9,84
|25.107.877
|% -7,61
|
|RAYSG
|7,35
|54.017.164
|% -6,13
|
|MAALT
|72,05
|16.766.106
|% -4,57
|
|KRDMD
|2,63
|1.262.754.439
|% 6,05
|
|GARAN
|8,02
|1.077.990.503
|% -0,62
|
|SASA
|9,22
|608.411.143
|% 2,79
|
|THYAO
|10,65
|597.463.969
|% 0,85
|
|TSPOR
|5,41
|419.476.982
|% 4,04
|
|KRDMD
|2,63
|1.262.754.439
|% 6,05
|
|YKBNK
|2,13
|304.301.948
|% 0,95
|
|GARAN
|8,02
|1.077.990.503
|% -0,62
|
|GUSGR
|3,13
|341.917.007
|% -1,88
|
|PETKM
|3,59
|372.623.855
|% 0,56
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,7717
|8,8157
|% -0,99
|
|Frank
|7,3076
|7,3516
|% -0,67
|
|Riyal
|1,9029
|1,9124
|% -0,42
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.698
|1.698
|12,59
|
|Altın Gr.
|391
|392
|1,26
|
|Cumhuriyet
|2.505
|2.561
|11,50
|
|Tam
|2.579
|2.627
|11,80
|
|Yarım
|1.258
|1.284
|5,80
|
|Çeyrek
|627
|642
|2,90
|
|Gümüş.Ons
|15,09
|15,14
|0,27
|
|Gümüş Gr.
|3,48
|3,49
|0,04
|
|B. Petrol
|30,73
|30,73
|1,01
|
Seans Raporu
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-
17:46XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -77, 63 kaybederek (% -0.07 ) 115, 326
-
17:46
İşlem hacmi en yüksek ilk üç hisse KRDMD, GARAN, SASA
-
17:46XU100
Endeks 98, 694 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 12 üstünde . İşlem hacmi 11, 099.00 milyon TL de
-
17:45OLMIP
Yüzde 5.34 oranında artışla 4.54 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 626, 041 adet işlem
-
17:44PAPIL
Yüzde 7.33 oranında artışla 15.38 lira fiyatla işlem gören hissede 8, 818, 450 adet işlem