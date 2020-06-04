***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu









ım Menkul Değerler A.Ş. Turkish Bank, Turkish Yatırım A.Ş. Alternatif Yatırım Menkul Değerler A.Ş. ve Alternatifbank A.Ş. ve Odea Bank A.Ş. aracılığıyla da yapılır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/848950BIST