***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
04.06.2020 09:51
ım Menkul Değerler A.Ş. Turkish Bank, Turkish Yatırım A.Ş. Alternatif Yatırım Menkul Değerler A.Ş. ve Alternatifbank A.Ş. ve Odea Bank A.Ş. aracılığıyla da yapılır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/848950
BIST
12:42109.263
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 151,20
|Açılış
|: 109.384
|
|Önceki Kapanış
|: 109.111
|
109.738
En Düşük
108.779
12:426,7677
En Yüksek
|Değişim
|: 0,54%
|| 0,0363
|Açılış
|: 6,8010
|
|Önceki Kapanış
|: 6,7980
|
6,7702
En Düşük
6,7128
12:427,5830
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 0,0074
|Açılış
|: 7,6050
|
|Önceki Kapanış
|: 7,5900
|
7,5879
En Düşük
7,5332
12:42371,62
En Yüksek
|Değişim
|: 1,00%
|| 3,67
|Açılış
|: 371,62
|
|Önceki Kapanış
|: 367,95
|
371,87
En Düşük
366,91
BIST En Aktif Hisseler
|SALIX
|10,78
|39.476
|% 10,00
|
|MNDRS
|2,55
|204.684.696
|% 9,91
|
|EGCEY
|1,01
|459.194
|% 9,78
|
|TKURU
|19,18
|281.855
|% 9,73
|
|EGCYH
|0,68
|311.465
|% 9,68
|
|EKIZ
|6,39
|591.458
|% -10,00
|
|RTALB
|17,03
|17.100.311
|% -9,99
|
|FRIGO
|16,14
|583.025
|% -9,98
|
|YONGA
|27,08
|137.729
|% -9,97
|
|TSPOR
|4,98
|34.208.686
|% -9,95
|
|THYAO
|12,62
|601.615.165
|% 0,72
|
|PETKM
|3,75
|504.892.800
|% 2,18
|
|GARAN
|8,16
|471.295.755
|% -0,73
|
|ASELS
|31,36
|281.085.337
|% -1,26
|
|GSRAY
|3,48
|249.227.390
|% 3,57
|
|EKGYO
|1,64
|232.582.636
|% -1,20
|
|PETKM
|3,75
|504.892.800
|% 2,18
|
|TSKB
|1,16
|128.960.125
|% 0,87
|
|SKBNK
|1,32
|123.687.353
|% 3,13
|
|IHLGM
|1,37
|121.746.426
|% 0,74
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,4459
|8,4883
|% -0,03
|
|Frank
|7,0201
|7,0624
|% 0,54
|
|Riyal
|1,7970
|1,8060
|% 0,42
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.707
|1.708
|8,33
|
|Altın Gr.
|371
|372
|3,60
|
|Cumhuriyet
|2.412
|2.443
|16,80
|
|Tam
|2.483
|2.514
|17,30
|
|Yarım
|1.212
|1.227
|8,40
|
|Çeyrek
|606
|614
|4,20
|
|Gümüş.Ons
|17,69
|17,72
|0,06
|
|Gümüş Gr.
|3,85
|3,86
|0,03
|
|B. Petrol
|39,28
|39,28
|-0,51
|