***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
04.06.2020 12:42
***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Komisyon ve Gider Bilgileri
Fon Yönetim Ücreti Oranı ve Giriş-Çıkış Komisyonları
İhraç Sıra Numarası Fon İçtüzüğünde Yer Alan Yönetim Ücreti Oranı (Günlük) (%) Fon İçtüzüğündeYer Alan Yönetim Ücreti Oranı (Yıllık) (%) Uygulanan Yönetim Ücreti Oranı (Günlük) (%) Uygulanan Yönetim Ücreti Oranı (Yıllık) (%) Giriş Komisyonu (%) Giriş Komisyonuna İlişkin Açıklama Çıkış Komisyonu (%) Çıkış Komisyonuna İlişkin Açıklama Performans Ücreti Oranı (%)
0,00082 0,3
İletişim Bilgileri
Bağlantı Kurulacak Yetkililer
Adı Soyadı Görev Telefon e-Posta
CAN İŞÖZEN MÜDÜR YARDIMCISI 0212 386 29 32 yatirimfonubilgi@isportfoy.com.tr
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/849041
BIST
15:29109.569
En Yüksek
|Değişim
|: 0,42%
|| 458,11
|Açılış
|: 109.384
|
|Önceki Kapanış
|: 109.111
|
109.853
En Düşük
108.779
15:296,7636
En Yüksek
|Değişim
|: 0,48%
|| 0,0322
|Açılış
|: 6,7850
|
|Önceki Kapanış
|: 6,7980
|
6,7702
En Düşük
6,7128
15:297,5966
En Yüksek
|Değişim
|: 0,28%
|| 0,0210
|Açılış
|: 7,6100
|
|Önceki Kapanış
|: 7,5900
|
7,6076
En Düşük
7,5332
15:29370,82
En Yüksek
|Değişim
|: 0,78%
|| 2,88
|Açılış
|: 370,82
|
|Önceki Kapanış
|: 367,95
|
373,06
En Düşük
366,91
BIST En Aktif Hisseler
|SALIX
|10,78
|215.471
|% 10,00
|
|MRSHL
|92,55
|31.266.196
|% 9,98
|
|EGGUB
|83,30
|37.022.282
|% 9,97
|
|CRDFA
|3,53
|18.265.866
|% 9,97
|
|SKTAS
|3,88
|12.506.318
|% 9,92
|
|AVGYO
|2,16
|41.473.743
|% -10,00
|
|BMELK
|4,50
|812.266
|% -10,00
|
|EKIZ
|6,39
|1.061.775
|% -10,00
|
|ISKUR
|504.000,00
|504.000
|% -10,00
|
|RTALB
|17,03
|17.769.334
|% -9,99
|
|THYAO
|12,67
|1.081.080.438
|% 1,12
|
|ASELS
|31,96
|921.931.160
|% 0,63
|
|GARAN
|8,17
|616.258.023
|% -0,61
|
|PETKM
|3,77
|588.098.339
|% 2,72
|
|EKGYO
|1,67
|518.226.577
|% 0,60
|
|EKGYO
|1,67
|518.226.577
|% 0,60
|
|PETKM
|3,77
|588.098.339
|% 2,72
|
|IHLGM
|1,39
|197.822.983
|% 2,21
|
|TSKB
|1,16
|154.304.971
|% 0,87
|
|TRGYO
|2,96
|362.950.990
|% 4,59
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,4433
|8,4857
|% -0,06
|
|Frank
|7,0119
|7,0541
|% 0,42
|
|Riyal
|1,7936
|1,8026
|% 0,23
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.707
|1.707
|7,79
|
|Altın Gr.
|370
|370
|2,29
|
|Cumhuriyet
|2.406
|2.434
|7,80
|
|Tam
|2.477
|2.505
|8,10
|
|Yarım
|1.209
|1.223
|3,90
|
|Çeyrek
|604
|611
|2,00
|
|Gümüş.Ons
|17,66
|17,69
|0,03
|
|Gümüş Gr.
|3,83
|3,84
|0,01
|
|B. Petrol
|39,61
|39,61
|-0,18
|