***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
04.06.2020 12:42
***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Komisyon ve Gider Bilgileri
Fon Yönetim Ücreti Oranı ve Giriş-Çıkış Komisyonları
İhraç Sıra Numarası Fon İçtüzüğünde Yer Alan Yönetim Ücreti Oranı (Günlük) (%) Fon İçtüzüğündeYer Alan Yönetim Ücreti Oranı (Yıllık) (%) Uygulanan Yönetim Ücreti Oranı (Günlük) (%) Uygulanan Yön
BIST
15:24109.559
En Yüksek
|Değişim
|: 0,41%
|| 447,70
|Açılış
|: 109.384
|
|Önceki Kapanış
|: 109.111
|
109.853
En Düşük
108.779
15:246,7675
En Yüksek
|Değişim
|: 0,54%
|| 0,0361
|Açılış
|: 6,7850
|
|Önceki Kapanış
|: 6,7980
|
6,7702
En Düşük
6,7128
15:247,6018
En Yüksek
|Değişim
|: 0,35%
|| 0,0262
|Açılış
|: 7,6100
|
|Önceki Kapanış
|: 7,5900
|
7,6076
En Düşük
7,5332
15:24370,15
En Yüksek
|Değişim
|: 0,60%
|| 2,21
|Açılış
|: 370,15
|
|Önceki Kapanış
|: 367,95
|
373,06
En Düşük
366,91
BIST En Aktif Hisseler
|SALIX
|10,78
|215.471
|% 10,00
|
|MRSHL
|92,55
|31.265.640
|% 9,98
|
|EGGUB
|83,30
|36.505.572
|% 9,97
|
|CRDFA
|3,53
|18.260.260
|% 9,97
|
|SKTAS
|3,88
|12.503.722
|% 9,92
|
|AVGYO
|2,16
|41.459.437
|% -10,00
|
|BMELK
|4,50
|812.266
|% -10,00
|
|ISKUR
|504.000,00
|504.000
|% -10,00
|
|EKIZ
|6,39
|1.061.775
|% -10,00
|
|RTALB
|17,03
|17.757.107
|% -9,99
|
|THYAO
|12,66
|1.072.894.231
|% 1,04
|
|ASELS
|31,94
|916.353.364
|% 0,57
|
|GARAN
|8,17
|613.662.291
|% -0,61
|
|PETKM
|3,76
|586.585.037
|% 2,45
|
|EKGYO
|1,66
|512.488.849
|% 0,00
|
|EKGYO
|1,66
|512.488.849
|% 0,00
|
|PETKM
|3,76
|586.585.037
|% 2,45
|
|IHLGM
|1,37
|184.842.002
|% 0,74
|
|TSKB
|1,16
|153.300.342
|% 0,87
|
|TRGYO
|2,96
|362.589.575
|% 4,59
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,4346
|8,4769
|% -0,16
|
|Frank
|7,0050
|7,0472
|% 0,32
|
|Riyal
|1,7915
|1,8004
|% 0,11
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.709
|1.709
|9,78
|
|Altın Gr.
|370
|370
|2,29
|
|Cumhuriyet
|2.406
|2.435
|8,20
|
|Tam
|2.477
|2.505
|8,40
|
|Yarım
|1.209
|1.223
|4,10
|
|Çeyrek
|604
|611
|2,00
|
|Gümüş.Ons
|17,69
|17,72
|0,06
|
|Gümüş Gr.
|3,83
|3,83
|0,00
|
|B. Petrol
|39,64
|39,64
|-0,15
|