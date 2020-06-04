***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
04.06.2020 12:44
***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
İletişim Bilgileri
Bağlantı Kurulacak Yetkililer
Adı Soyadı Görev Telefon e-Posta
CAN İŞÖZEN MÜDÜR YARDIMCISI 0212 386 29 32 yatirimfonubilgi@isportfoy.com.tr
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/849048
BIST
15:37109.568
En Yüksek
|Değişim
|: 0,42%
|| 456,91
|Açılış
|: 109.384
|
|Önceki Kapanış
|: 109.111
|
109.853
En Düşük
108.779
15:376,7605
En Yüksek
|Değişim
|: 0,43%
|| 0,0291
|Açılış
|: 6,7900
|
|Önceki Kapanış
|: 6,7980
|
6,7702
En Düşük
6,7128
15:377,5966
En Yüksek
|Değişim
|: 0,28%
|| 0,0210
|Açılış
|: 7,6100
|
|Önceki Kapanış
|: 7,5900
|
7,6076
En Düşük
7,5332
15:37372,57
En Yüksek
|Değişim
|: 1,26%
|| 4,62
|Açılış
|: 372,57
|
|Önceki Kapanış
|: 367,95
|
373,06
En Düşük
366,91
BIST En Aktif Hisseler
|SALIX
|10,78
|215.471
|% 10,00
|
|MRSHL
|92,55
|31.279.615
|% 9,98
|
|EGGUB
|83,30
|37.269.116
|% 9,97
|
|CRDFA
|3,53
|18.265.866
|% 9,97
|
|SKTAS
|3,88
|12.512.138
|% 9,92
|
|AVGYO
|2,16
|41.481.219
|% -10,00
|
|BMELK
|4,50
|812.266
|% -10,00
|
|EKIZ
|6,39
|1.061.775
|% -10,00
|
|ISKUR
|504.000,00
|504.000
|% -10,00
|
|RTALB
|17,03
|17.776.589
|% -9,99
|
|THYAO
|12,67
|1.083.526.365
|% 1,12
|
|ASELS
|31,94
|929.757.150
|% 0,57
|
|GARAN
|8,18
|641.768.150
|% -0,49
|
|PETKM
|3,76
|617.103.897
|% 2,45
|
|EKGYO
|1,65
|532.492.217
|% -0,60
|
|EKGYO
|1,65
|532.492.217
|% -0,60
|
|PETKM
|3,76
|617.103.897
|% 2,45
|
|IHLGM
|1,39
|198.178.569
|% 2,21
|
|TSKB
|1,16
|154.488.215
|% 0,87
|
|TRGYO
|2,95
|367.488.518
|% 4,24
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,4460
|8,4883
|% -0,03
|
|Frank
|7,0201
|7,0624
|% 0,54
|
|Riyal
|1,7958
|1,8048
|% 0,36
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.715
|1.715
|15,63
|
|Altın Gr.
|372
|373
|4,62
|
|Cumhuriyet
|2.421
|2.450
|23,30
|
|Tam
|2.492
|2.521
|24,00
|
|Yarım
|1.216
|1.231
|11,70
|
|Çeyrek
|608
|615
|5,80
|
|Gümüş.Ons
|17,79
|17,84
|0,17
|
|Gümüş Gr.
|3,85
|3,86
|0,03
|
|B. Petrol
|39,51
|39,51
|-0,28
|