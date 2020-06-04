***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
04.06.2020 12:52
***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
İletişim Bilgileri
Bağlantı Kurulacak Yetkililer
Adı Soyadı Görev Telefon e-Posta
CAN İŞÖZEN MÜDÜR YARDIMCISI 0212 386 29 32 yatirimfonubilgi@isportfoy.com.tr
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/849054
BIST
15:38109.573
En Yüksek
|Değişim
|: 0,42%
|| 461,58
|Açılış
|: 109.384
|
|Önceki Kapanış
|: 109.111
|
109.853
En Düşük
108.779
15:386,7605
En Yüksek
|Değişim
|: 0,43%
|| 0,0291
|Açılış
|: 6,7900
|
|Önceki Kapanış
|: 6,7980
|
6,7702
En Düşük
6,7128
15:387,5966
En Yüksek
|Değişim
|: 0,28%
|| 0,0210
|Açılış
|: 7,6100
|
|Önceki Kapanış
|: 7,5900
|
7,6076
En Düşük
7,5332
15:38372,57
En Yüksek
|Değişim
|: 1,26%
|| 4,62
|Açılış
|: 372,57
|
|Önceki Kapanış
|: 367,95
|
373,06
En Düşük
366,91
BIST En Aktif Hisseler
|SALIX
|10,78
|215.471
|% 10,00
|
|MRSHL
|92,55
|31.279.615
|% 9,98
|
|EGGUB
|83,30
|37.269.116
|% 9,97
|
|CRDFA
|3,53
|18.265.866
|% 9,97
|
|SKTAS
|3,88
|12.512.138
|% 9,92
|
|AVGYO
|2,16
|41.481.219
|% -10,00
|
|BMELK
|4,50
|812.266
|% -10,00
|
|EKIZ
|6,39
|1.061.775
|% -10,00
|
|ISKUR
|504.000,00
|504.000
|% -10,00
|
|RTALB
|17,03
|17.776.589
|% -9,99
|
|THYAO
|12,67
|1.083.526.365
|% 1,12
|
|ASELS
|31,94
|929.757.150
|% 0,57
|
|GARAN
|8,18
|641.768.150
|% -0,49
|
|PETKM
|3,76
|617.103.897
|% 2,45
|
|EKGYO
|1,65
|532.492.217
|% -0,60
|
|EKGYO
|1,65
|532.492.217
|% -0,60
|
|PETKM
|3,76
|617.103.897
|% 2,45
|
|IHLGM
|1,39
|198.178.569
|% 2,21
|
|TSKB
|1,16
|154.488.215
|% 0,87
|
|TRGYO
|2,95
|367.488.518
|% 4,24
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,4402
|8,4825
|% -0,10
|
|Frank
|7,0171
|7,0594
|% 0,49
|
|Riyal
|1,7952
|1,8042
|% 0,32
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.709
|1.709
|9,78
|
|Altın Gr.
|370
|370
|2,29
|
|Cumhuriyet
|2.406
|2.435
|8,20
|
|Tam
|2.477
|2.505
|8,40
|
|Yarım
|1.209
|1.223
|4,10
|
|Çeyrek
|604
|611
|2,00
|
|Gümüş.Ons
|17,69
|17,72
|0,06
|
|Gümüş Gr.
|3,83
|3,83
|0,00
|
|B. Petrol
|39,64
|39,64
|-0,15
|