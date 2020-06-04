***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
04.06.2020 12:53
***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
İletişim Bilgileri
Bağlantı Kurulacak Yetkililer
Adı Soyadı Görev Telefon e-Posta
CAN İŞÖZEN MÜDÜR YARDIMCISI 0212 386 29 32 yatirimfonubilgi@isportfoy.com.tr
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/849055
BIST
15:39109.579
En Yüksek
|Değişim
|: 0,43%
|| 467,88
|Açılış
|: 109.384
|
|Önceki Kapanış
|: 109.111
|
109.853
En Düşük
108.779
15:396,7606
En Yüksek
|Değişim
|: 0,43%
|| 0,0292
|Açılış
|: 6,8000
|
|Önceki Kapanış
|: 6,7980
|
6,7702
En Düşük
6,7128
15:397,5952
En Yüksek
|Değişim
|: 0,26%
|| 0,0196
|Açılış
|: 7,6050
|
|Önceki Kapanış
|: 7,5900
|
7,6076
En Düşük
7,5332
15:39372,54
En Yüksek
|Değişim
|: 1,25%
|| 4,60
|Açılış
|: 372,54
|
|Önceki Kapanış
|: 367,95
|
373,06
En Düşük
366,91
BIST En Aktif Hisseler
|SALIX
|10,78
|215.471
|% 10,00
|
|MRSHL
|92,55
|31.279.615
|% 9,98
|
|EGGUB
|83,30
|37.269.116
|% 9,97
|
|CRDFA
|3,53
|18.265.866
|% 9,97
|
|SKTAS
|3,88
|12.512.138
|% 9,92
|
|BMELK
|4,50
|812.266
|% -10,00
|
|EKIZ
|6,39
|1.061.775
|% -10,00
|
|ISKUR
|504.000,00
|504.000
|% -10,00
|
|RTALB
|17,03
|17.776.589
|% -9,99
|
|FRIGO
|16,14
|1.426.389
|% -9,98
|
|PGSUS
|59,40
|254.093.602
|% -0,42
|
|TMSN
|6,92
|214.907.332
|% 7,62
|
|IHLGM
|1,39
|198.178.569
|% 2,21
|
|ODAS
|2,05
|152.037.686
|% -1,44
|
|SOKM
|12,14
|143.260.862
|% -0,08
|
|IHLGM
|1,39
|198.178.569
|% 2,21
|
|ODAS
|2,05
|152.037.686
|% -1,44
|
|ADESE
|1,67
|59.245.786
|% 1,21
|
|TMSN
|6,92
|214.907.332
|% 7,62
|
|OSTIM
|2,46
|75.697.523
|% 6,03
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,4460
|8,4883
|% -0,03
|
|Frank
|7,0201
|7,0624
|% 0,54
|
|Riyal
|1,7958
|1,8048
|% 0,36
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.709
|1.710
|10,20
|
|Altın Gr.
|370
|370
|2,29
|
|Cumhuriyet
|2.406
|2.435
|8,20
|
|Tam
|2.477
|2.505
|8,40
|
|Yarım
|1.209
|1.223
|4,10
|
|Çeyrek
|604
|611
|2,00
|
|Gümüş.Ons
|17,67
|17,71
|0,05
|
|Gümüş Gr.
|3,83
|3,84
|0,01
|
|B. Petrol
|39,63
|39,63
|-0,16
|