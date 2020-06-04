***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
04.06.2020 13:12
***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
İletişim Bilgileri
Bağlantı Kurulacak Yetkililer
Adı Soyadı Görev Telefon e-Posta
CAN İŞÖZEN MÜDÜR YARDIMCISI 02123862932 yatirimfonubilgi@isportfoy.com.tr
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/849063
BIST
14:36109.669
En Yüksek
|Değişim
|: 0,51%
|| 557,20
|Açılış
|: 109.384
|
|Önceki Kapanış
|: 109.111
|
109.783
En Düşük
108.779
14:366,7546
En Yüksek
|Değişim
|: 0,34%
|| 0,0232
|Açılış
|: 6,7880
|
|Önceki Kapanış
|: 6,7980
|
6,7702
En Düşük
6,7128
14:367,5964
En Yüksek
|Değişim
|: 0,27%
|| 0,0208
|Açılış
|: 7,5850
|
|Önceki Kapanış
|: 7,5900
|
7,6076
En Düşük
7,5332
14:36371,03
En Yüksek
|Değişim
|: 0,84%
|| 3,08
|Açılış
|: 371,03
|
|Önceki Kapanış
|: 367,95
|
373,06
En Düşük
366,91
BIST En Aktif Hisseler
|SALIX
|10,78
|215.471
|% 10,00
|
|MRSHL
|92,55
|31.059.624
|% 9,98
|
|CRDFA
|3,53
|18.163.188
|% 9,97
|
|SKTAS
|3,88
|12.404.577
|% 9,92
|
|MNDRS
|2,55
|206.561.101
|% 9,91
|
|AVGYO
|2,16
|37.885.119
|% -10,00
|
|BMELK
|4,50
|812.266
|% -10,00
|
|ISKUR
|504.000,00
|504.000
|% -10,00
|
|EKIZ
|6,39
|1.061.775
|% -10,00
|
|RTALB
|17,03
|17.626.248
|% -9,99
|
|THYAO
|12,69
|977.493.051
|% 1,28
|
|ASELS
|32,00
|835.728.240
|% 0,76
|
|GARAN
|8,18
|555.205.291
|% -0,49
|
|PETKM
|3,74
|542.456.384
|% 1,91
|
|EKGYO
|1,67
|481.509.314
|% 0,60
|
|EKGYO
|1,67
|481.509.314
|% 0,60
|
|PETKM
|3,74
|542.456.384
|% 1,91
|
|TSKB
|1,16
|137.364.662
|% 0,87
|
|TRGYO
|2,96
|347.439.139
|% 4,59
|
|IHLGM
|1,39
|158.259.068
|% 2,21
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,4445
|8,4868
|% -0,05
|
|Frank
|7,0046
|7,0468
|% 0,31
|
|Riyal
|1,7940
|1,8030
|% 0,26
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.707
|1.708
|8,47
|
|Altın Gr.
|371
|371
|3,51
|
|Cumhuriyet
|2.413
|2.442
|15,20
|
|Tam
|2.484
|2.513
|15,60
|
|Yarım
|1.212
|1.226
|7,60
|
|Çeyrek
|606
|613
|3,80
|
|Gümüş.Ons
|17,70
|17,74
|0,07
|
|Gümüş Gr.
|3,85
|3,86
|0,03
|
|B. Petrol
|39,52
|39,52
|-0,27
|