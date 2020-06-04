***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
04.06.2020 13:14
***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
İletişim Bilgileri
Bağlantı Kurulacak Yetkililer
Adı Soyadı Görev Telefon e-Posta
CAN İŞÖZEN Müdür Yardımcısı 0212 386 29 32 yatirimfonubilgi@isportfoy.com.tr
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/849070
BIST
14:29109.552
En Yüksek
|Değişim
|: 0,40%
|| 440,74
|Açılış
|: 109.384
|
|Önceki Kapanış
|: 109.111
|
109.783
En Düşük
108.779
14:296,7623
En Yüksek
|Değişim
|: 0,46%
|| 0,0309
|Açılış
|: 6,7880
|
|Önceki Kapanış
|: 6,7980
|
6,7702
En Düşük
6,7128
14:297,5761
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 0,0005
|Açılış
|: 7,5800
|
|Önceki Kapanış
|: 7,5900
|
7,5879
En Düşük
7,5332
14:29371,47
En Yüksek
|Değişim
|: 0,96%
|| 3,52
|Açılış
|: 371,47
|
|Önceki Kapanış
|: 367,95
|
373,06
En Düşük
366,91
BIST En Aktif Hisseler
|SALIX
|10,78
|215.471
|% 10,00
|
|MRSHL
|92,55
|31.044.261
|% 9,98
|
|SKTAS
|3,88
|12.392.436
|% 9,92
|
|MNDRS
|2,55
|206.553.487
|% 9,91
|
|EGCEY
|1,01
|720.329
|% 9,78
|
|AVGYO
|2,16
|37.733.560
|% -10,00
|
|BMELK
|4,50
|812.266
|% -10,00
|
|ISKUR
|504.000,00
|504.000
|% -10,00
|
|EKIZ
|6,39
|1.061.775
|% -10,00
|
|RTALB
|17,03
|17.614.055
|% -9,99
|
|THYAO
|12,70
|964.278.978
|% 1,36
|
|ASELS
|32,00
|822.348.758
|% 0,76
|
|GARAN
|8,19
|550.057.129
|% -0,36
|
|PETKM
|3,74
|538.647.586
|% 1,91
|
|EKGYO
|1,68
|469.212.624
|% 1,20
|
|EKGYO
|1,68
|469.212.624
|% 1,20
|
|PETKM
|3,74
|538.647.586
|% 1,91
|
|TSKB
|1,16
|136.763.331
|% 0,87
|
|TRGYO
|2,97
|345.507.574
|% 4,95
|
|IHLGM
|1,38
|156.491.111
|% 1,47
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,4411
|8,4834
|% -0,09
|
|Frank
|7,0031
|7,0453
|% 0,29
|
|Riyal
|1,7940
|1,8030
|% 0,26
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.710
|1.710
|10,59
|
|Altın Gr.
|372
|372
|3,75
|
|Cumhuriyet
|2.414
|2.443
|16,30
|
|Tam
|2.485
|2.514
|16,80
|
|Yarım
|1.213
|1.227
|8,20
|
|Çeyrek
|606
|614
|4,10
|
|Gümüş.Ons
|17,73
|17,78
|0,11
|
|Gümüş Gr.
|3,85
|3,86
|0,03
|
|B. Petrol
|39,49
|39,49
|-0,30
|