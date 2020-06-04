***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
04.06.2020 13:14
***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
İletişim Bilgileri
Bağlantı Kurulacak Yetkililer
Adı Soyadı Görev Telefon e-Posta
Can İşözen Müdür Yardımcısı 0 212 386 29 32 yatirimfonubilgi@isportfoy.com.tr
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/849071
BIST
14:30109.541
En Yüksek
|Değişim
|: 0,39%
|| 430,07
|Açılış
|: 109.384
|
|Önceki Kapanış
|: 109.111
|
109.783
En Düşük
108.779
14:306,7621
En Yüksek
|Değişim
|: 0,46%
|| 0,0307
|Açılış
|: 6,7880
|
|Önceki Kapanış
|: 6,7980
|
6,7702
En Düşük
6,7128
14:307,5801
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,0045
|Açılış
|: 7,5800
|
|Önceki Kapanış
|: 7,5900
|
7,5879
En Düşük
7,5332
14:30371,42
En Yüksek
|Değişim
|: 0,94%
|| 3,47
|Açılış
|: 371,47
|
|Önceki Kapanış
|: 367,95
|
373,06
En Düşük
366,91
BIST En Aktif Hisseler
|SRVGY
|18,59
|9.944.056
|% 10,00
|
|SALIX
|10,78
|215.471
|% 10,00
|
|MRSHL
|92,55
|31.059.624
|% 9,98
|
|CRDFA
|3,53
|13.446.910
|% 9,97
|
|SKTAS
|3,88
|12.404.577
|% 9,92
|
|AVGYO
|2,16
|37.870.442
|% -10,00
|
|BMELK
|4,50
|812.266
|% -10,00
|
|ISKUR
|504.000,00
|504.000
|% -10,00
|
|EKIZ
|6,39
|1.061.775
|% -10,00
|
|RTALB
|17,03
|17.626.095
|% -9,99
|
|THYAO
|12,68
|975.594.857
|% 1,20
|
|ASELS
|31,98
|830.756.170
|% 0,69
|
|GARAN
|8,18
|554.182.809
|% -0,49
|
|PETKM
|3,74
|539.945.281
|% 1,91
|
|EKGYO
|1,67
|473.488.839
|% 0,60
|
|EKGYO
|1,67
|473.488.839
|% 0,60
|
|PETKM
|3,74
|539.945.281
|% 1,91
|
|TSKB
|1,16
|137.255.474
|% 0,87
|
|TRGYO
|2,96
|346.948.760
|% 4,59
|
|IHLGM
|1,39
|157.620.440
|% 2,21
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,4428
|8,4852
|% -0,07
|
|Frank
|7,0028
|7,0450
|% 0,29
|
|Riyal
|1,7937
|1,8027
|% 0,24
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.710
|1.711
|10,86
|
|Altın Gr.
|372
|372
|3,92
|
|Cumhuriyet
|2.416
|2.444
|17,60
|
|Tam
|2.487
|2.515
|18,20
|
|Yarım
|1.213
|1.228
|8,80
|
|Çeyrek
|607
|614
|4,40
|
|Gümüş.Ons
|17,75
|17,79
|0,12
|
|Gümüş Gr.
|3,85
|3,86
|0,03
|
|B. Petrol
|39,52
|39,52
|-0,27
|