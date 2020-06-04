***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
04.06.2020 13:17
***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
İletişim Bilgileri
Bağlantı Kurulacak Yetkililer
Adı Soyadı Görev Telefon e-Posta
CAN İŞÖZEN MÜDÜR YARDIMCISI 0212 386 29 32 yatirimfonubilgi@isportfoy.com.tr
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/849075
BIST
14:39109.620
En Yüksek
|Değişim
|: 0,47%
|| 508,78
|Açılış
|: 109.384
|
|Önceki Kapanış
|: 109.111
|
109.783
En Düşük
108.779
14:396,7527
En Yüksek
|Değişim
|: 0,32%
|| 0,0213
|Açılış
|: 6,7900
|
|Önceki Kapanış
|: 6,7980
|
6,7702
En Düşük
6,7128
14:397,5976
En Yüksek
|Değişim
|: 0,29%
|| 0,0220
|Açılış
|: 7,5850
|
|Önceki Kapanış
|: 7,5900
|
7,6076
En Düşük
7,5332
14:39371,23
En Yüksek
|Değişim
|: 0,89%
|| 3,28
|Açılış
|: 371,23
|
|Önceki Kapanış
|: 367,95
|
373,06
En Düşük
366,91
BIST En Aktif Hisseler
|SALIX
|10,78
|215.471
|% 10,00
|
|MRSHL
|92,55
|31.074.617
|% 9,98
|
|CRDFA
|3,53
|18.192.837
|% 9,97
|
|SKTAS
|3,88
|12.404.577
|% 9,92
|
|MNDRS
|2,55
|206.767.715
|% 9,91
|
|AVGYO
|2,16
|39.404.577
|% -10,00
|
|BMELK
|4,50
|812.266
|% -10,00
|
|EKIZ
|6,39
|1.061.775
|% -10,00
|
|ISKUR
|504.000,00
|504.000
|% -10,00
|
|RTALB
|17,03
|17.638.067
|% -9,99
|
|THYAO
|12,70
|982.507.833
|% 1,36
|
|ASELS
|32,02
|845.295.379
|% 0,82
|
|GARAN
|8,18
|558.158.114
|% -0,49
|
|PETKM
|3,75
|543.648.959
|% 2,18
|
|EKGYO
|1,68
|484.384.488
|% 1,20
|
|EKGYO
|1,68
|484.384.488
|% 1,20
|
|PETKM
|3,75
|543.648.959
|% 2,18
|
|TSKB
|1,16
|142.762.577
|% 0,87
|
|TRGYO
|2,97
|349.657.249
|% 4,95
|
|IHLGM
|1,39
|159.516.259
|% 2,21
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,4435
|8,4859
|% -0,06
|
|Frank
|7,0081
|7,0504
|% 0,36
|
|Riyal
|1,7944
|1,8034
|% 0,28
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.708
|1.709
|9,40
|
|Altın Gr.
|371
|371
|3,28
|
|Cumhuriyet
|2.412
|2.440
|13,60
|
|Tam
|2.482
|2.511
|14,00
|
|Yarım
|1.211
|1.226
|6,80
|
|Çeyrek
|606
|613
|3,40
|
|Gümüş.Ons
|17,77
|17,81
|0,15
|
|Gümüş Gr.
|3,85
|3,86
|0,03
|
|B. Petrol
|39,48
|39,48
|-0,31
|