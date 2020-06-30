***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu









***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )Fona İlişkin BilgilerFonun Bağlı Olduğu Şemsiye Fonun Türü SERBEST ŞEMSİYE FONFonun Süresi Süresizdir.Portföy Yöneticisi Kuruluşİhraç Sıra Numarası Portföy Yöneticisi Kuruluşun Ticaret UnvanıİŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.Fon Portföyüne İlişkin BilgilerGüncel Fon Bilgilerine Erişilebilecek İnternet Adresi Fon Portföyüne Dahil Edilecek Türev Araç İşlemleri ile İlgili Genel İlkelerwww.isportfoy.com.trFon Müdürü ve Portföy YöneticileriFon MüdürüAdı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan LisanslarAYDIN ÇELİKDELEN 29.06.2020 22 Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı - Türev Araçlar LisansıFon Portföy YöneticileriAdı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan LisanslarÖZGÜR SUNGU 29.06.2020 2019- Devam İş Portföy Yönetimi A.Ş. Müdür, 2016-2019 İş Portföy Yönetimi A.Ş. - Müdür Yardımcısı, 2012-2016 İş Portföy Yönetimi A.Ş. - Kıdemli Portföy Yöneticisi 13 Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı - Türev Araçlar LisansıKADİR FURTUN 29.06.2020 2019-Devam İş Portföy Yönetimi A.Ş.-Çoklu Varlık Portföy Yönetimi/Kıdemli Portföy Yöneticisi, 2013-2019 Akbank T.A.Ş.-Hazine/Yönetici 6 Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı - Türev Araçlar Lisansıİletişim Bilgileriİletişim Adresi, Telefon ve Faks BilgileriAdres Telefon Fax e-PostaİŞ KULELERİ KULE 1 KAT 7 4. LEVENT İSTANBUL 0212 386 29 00 0212 386 29 05 yatirimfonubilgi@isportfoy.com.trBağlantı Kurulacak YetkililerAdı Soyadı Görev Telefon e-PostaCAN İŞÖZEN MÜDÜR YARDIMCISI 0212 386 29 32 yatirimfonubilgi@isportfoy.com.trhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/853622BIST