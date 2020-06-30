***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
30.06.2020 21:23
***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fona İlişkin Bilgiler
Fonun Bağlı Olduğu Şemsiye Fonun Türü SERBEST ŞEMSİYE FON
Fonun Süresi Süresizdir.
Portföy Yöneticisi Kuruluş
İhraç Sıra Numarası Portföy Yöneticisi Kuruluşun Ticaret Unvanı
İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
Fon Portföyüne İlişkin Bilgiler
Güncel Fon Bilgilerine Erişilebilecek İnternet Adresi Fon Portföyüne Dahil Edilecek Türev Araç İşlemleri ile İlgili Genel İlkeler
www.isportfoy.com.tr
Fon Müdürü ve Portföy Yöneticileri
Fon Müdürü
Adı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan Lisanslar
AYDIN ÇELİKDELEN 29.06.2020 22 Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı - Türev Araçlar Lisansı
Fon Portföy Yöneticileri
Adı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan Lisanslar
ÖZGÜR SUNGU 29.06.2020 2019- Devam İş Portföy Yönetimi A.Ş. Müdür, 2016-2019 İş Portföy Yönetimi A.Ş. - Müdür Yardımcısı, 2012-2016 İş Portföy Yönetimi A.Ş. - Kıdemli Portföy Yöneticisi 13 Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı - Türev Araçlar Lisansı
KADİR FURTUN 29.06.2020 2019-Devam İş Portföy Yönetimi A.Ş.-Çoklu Varlık Portföy Yönetimi/Kıdemli Portföy Yöneticisi, 2013-2019 Akbank T.A.Ş.-Hazine/Yönetici 6 Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı - Türev Araçlar Lisansı
İletişim Bilgileri
İletişim Adresi, Telefon ve Faks Bilgileri
Adres Telefon Fax e-Posta
İŞ KULELERİ KULE 1 KAT 7 4. LEVENT İSTANBUL 0212 386 29 00 0212 386 29 05 yatirimfonubilgi@isportfoy.com.tr
Bağlantı Kurulacak Yetkililer
Adı Soyadı Görev Telefon e-Posta
CAN İŞÖZEN MÜDÜR YARDIMCISI 0212 386 29 32 yatirimfonubilgi@isportfoy.com.tr
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/853622
BIST