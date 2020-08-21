***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
21.08.2020 08:48
***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fona İlişkin Bilgiler
Fon Karşılaştırma Ölçütü
Karşılaştırma Ölçütü Karşılaştırma Ölçütünün Oranı (%) Ölçütün Belirlenmesine İlişk. Fon Kurulu Karar Tar. ve Say.
Fon'un karşılaştırma ölçütü %25 Solactive Electric Vehicles and Future Mobility Index NTR (Getiri Endeksi), %25 Solactive Autonomous&Electric Vehicles Index (Getiri Endeksi), %25 Solactive Global Lithium Index (Getiri Endeksi), %20 BIST-KYD ÖSBA Değişken Endeksi, %5 BIST 100 Getiri Endeksi olarak belirlenmiştir. Karşılaştırma ölçütü içerisindeki yabancı para cinsinden hesaplanan endeksler günlük olarak TCMB USD alış kuruyla TL'ye çevrilmektedir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/870523
BIST
10:051.139
En Yüksek
|Değişim
|: 1,05%
|| 11,87
|Açılış
|: 1.133
|
|Önceki Kapanış
|: 1.127
|
1.141
En Düşük
1.133
10:057,2402
En Yüksek
|Değişim
|: -0,79%
|| -0,0573
|Açılış
|: 7,3530
|
|Önceki Kapanış
|: 7,3550
|
7,3403
En Düşük
7,1952
10:058,5770
En Yüksek
|Değişim
|: -0,94%
|| -0,0816
|Açılış
|: 8,6650
|
|Önceki Kapanış
|: 8,7300
|
8,7168
En Düşük
8,5570
10:05451,88
En Yüksek
|Değişim
|: -1,11%
|| -5,07
|Açılış
|: 451,88
|
|Önceki Kapanış
|: 456,95
|
460,26
En Düşük
450,47
BIST En Aktif Hisseler10:05
|KENT
|2.468,50
|12.182.048
|% 10,00
|
|MRSHL
|148,80
|987.139
|% 9,98
|
|ETILR
|4,15
|232.338
|% 9,79
|
|AVHOL
|1,81
|457.090
|% 9,70
|
|ULAS
|2,28
|510.109
|% 9,43
|
|TKURU
|72,10
|835.567
|% -9,99
|
|NIBAS
|17,15
|103
|% -9,97
|
|FADE
|5,01
|1.174.605
|% -9,89
|
|POLTK
|157,80
|104.306
|% -9,78
|
|TGSAS
|7,89
|1.940.164
|% -9,41
|
|PETKM
|4,88
|294.016.515
|% 4,95
|
|TUPRS
|94,60
|266.568.309
|% 2,83
|
|ZOREN
|3,07
|77.123.989
|% 5,50
|
|GARAN
|7,22
|64.113.429
|% 1,12
|
|IPEKE
|14,19
|47.634.173
|% 4,49
|
|PETKM
|4,88
|294.016.515
|% 4,95
|
|ZOREN
|3,07
|77.123.989
|% 5,50
|
|SKBNK
|1,58
|31.946.872
|% 2,60
|
|AKENR
|2,24
|35.510.657
|% 5,16
|
|EKGYO
|2,05
|29.234.426
|% 0,99
|
|10:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,2312
|7,2402
|% -0,79
|
|Euro
|8,5647
|8,5770
|% -0,94
|
|Sterlin
|9,5305
|9,5782
|% -0,89
|
|Frank
|7,9204
|7,9681
|% -1,10
|
|Riyal
|1,9188
|1,9284
|% -1,11
|
|10:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.938
|1.938
|-8,88
|
|Altın Gr.
|452
|452
|-4,92
|
|Cumhuriyet
|3.033
|3.079
|-72,00
|
|Tam
|3.018
|3.095
|-65,80
|
|Yarım
|1.459
|1.497
|-31,83
|
|Çeyrek
|732
|749
|-15,92
|
|Gümüş.Ons
|26,99
|27,03
|-0,23
|
|Gümüş Gr.
|6,33
|6,34
|-0,06
|
|B. Petrol
|44,98
|44,98
|0,10
|
Seans Raporu
10:05
daha fazla
-
10:15YATAS
Yüzde 4.90 oranında artışla 8.13 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 811, 849 adet işlem
-
10:14
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler BIMAS, GARAN, ASELS
-
10:14
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler PETKM, TKFEN, TUPRS
-
10:14XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 10, 58 artarak (% 1.02 ) 1, 050
-
10:14
Tavandan işlem gören hisse senedleri : AVHOL, SKBNK, ETILR