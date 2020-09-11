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***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu

11.09.2020 18:13
GÜNCEL HABERLER



***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )

Fona İlişkin Bilgiler
Temel Alım Satım Bilgileri
Alım Satım Saatleri Alım Satım Yerleri Alınabilecek Asgari Pay Adedi Nemalandırma Esasları Diğer Önemli Bilgiler
Katılma paylarının alım ve satımı kurucunun yanı sıra TEFAS'a üye olan fon dağıtım kuruluşları aracılığıyla da yapılır. Kurucu ile aktif pazarlama ve dağıtım sözleşmesi imzalamış olan kurumların unvanı ve iletişim bilgileri aşağıda yer almaktadır. T. İş Bankası A.Ş. , İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş., Yatırım Finansman Menkul Değerler A.Ş., Odeabank, Ak Portföy Yönetimi A.Ş., Burgan Bank, Burgan Yatırım Menkul Değerler A.Ş., Tacirler Yatırım Menkul Değerler A.Ş., Turkish Bank, Turkish Yatırım Menkul Değerler A.Ş., TEB Portföy Yönetimi A.Ş., Alternatif Yatırım Menkul Değerler A.Ş., Alternatifbank A.Ş.

Fon Müdürü ve Portföy Yöneticileri
Fon Müdürü
Adı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan Lisanslar
AYDIN ÇELİKDELEN 30.06.2015 22 Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı - Türev Araçlar Lisansı

Fon Portföy Yöneticileri
Adı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan Lisanslar
BARIŞ KESKİN 15.04.2020 2017-Devam - İş Portföy Yönetimi A.Ş. - Müdür Yardımcısı, 2016 -2016 - İş Portföy Yönetimi A.Ş. - Kıdemli Portföy Yöneticisi, 2004 - 2016 - İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş. - Hazine&Portföy Yönetimi 12 Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı - Türev Araçlar Lisansı
SENEM FULYA UĞURLU 15.04.2020 2020-Devam-İş Portföy Yönetimi A.Ş., 2012-2020 İş Portföy Yönetimi A.Ş.-Kıdemli Portföy Yöneticisi 13 Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı - Türev Araçlar Lisansı




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/874773


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Altın Ons 1.949 1.949 2,92  
Altın Gr. 469 469 2,60  
Cumhuriyet 3.106 3.153 -10,00  
Tam 3.098 3.175 -3,44  
Yarım 1.497 1.536 -1,67  
Çeyrek 751 768 -0,83  
Gümüş.Ons 26,91 26,94 0,04  
Gümüş Gr. 6,48 6,49 0,04  
B. Petrol 40,26 40,26 0,20  
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