***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
11.09.2020 18:21
***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fona İlişkin Bilgiler
Temel Alım Satım Bilgileri
Alım Satım Saatleri Alım Satım Yerleri Alınabilecek Asgari Pay Adedi Nemalandırma Esasları Diğer Önemli Bilgiler
Katılma paylarının alım ve satımı kurucunun yanı sıra TEFAS'a üye olan fon dağıtım kuruluşları aracılığıyla da yapılır. Kurucu ile aktif pazarlama ve dağıtım sözleşmesi imzalamış olan kurumların unvanı ve iletişim bilgileri aşağıda yer almaktadır. T. İş Bankası A.Ş. İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Yatırım Finansman Menkul Değerler A.Ş. Odeabank Ak Portföy Yönetimi A.Ş. Burgan Bank Burgan Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Turkish Bank Turkish Yatırım Menkul Değerler A.Ş. TEB Portföy Yönetimi A.Ş. Alternatif Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Alternatifbank A.Ş.
Fon Müdürü ve Portföy Yöneticileri
Fon Müdürü
Adı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan Lisanslar
AYDIN ÇELİKDELEN 01.11.2016 22 Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı - Türev Araçlar Lisansı
Fon Portföy Yöneticileri
Adı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan Lisanslar
KADİR FURTUN 30.10.2019 2019-Devam İş Portföy Yönetimi A.Ş.-Çoklu Varlık Portföy Yönetimi/Kıdemli Portföy Yöneticisi, 2013-2019 Akbank T.A.Ş.-Hazine/Yönetici 6 Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı - Türev Araçlar Lisansı
DENİZ HAYALİ GENÇ 01.09.2020 2016-Devam İş Portföy Yönetimi A.Ş.-Müdür Yardımcısı, 2013-2016 İş Portföy Yönetimi A.Ş.-Kıdemli Portföy Yöneticisi 14 Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı - Türev Araçlar Lisansı
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/874794
BIST
18:051.103
En Yüksek
|Değişim
|: 0,33%
|| 3,64
|Açılış
|: 1.101
|
|Önceki Kapanış
|: 1.099
|
1.105
En Düşük
1.097
18:057,4786
En Yüksek
|Değişim
|: 0,40%
|| 0,0299
|Açılış
|: 7,4960
|
|Önceki Kapanış
|: 7,4670
|
7,4791
En Düşük
7,4368
18:058,8561
En Yüksek
|Değişim
|: 0,58%
|| 0,0507
|Açılış
|: 8,8450
|
|Önceki Kapanış
|: 8,8600
|
8,8739
En Düşük
8,7908
18:05468,72
En Yüksek
|Değişim
|: 0,55%
|| 2,56
|Açılış
|: 468,72
|
|Önceki Kapanış
|: 466,17
|
469,76
En Düşük
463,51
BIST En Aktif Hisseler18:05
|BEYAZ
|4,84
|2.325.248
|% 10,00
|
|DNISI
|6,82
|2.722.033
|% 10,00
|
|GOLTS
|26,40
|42.594.863
|% 10,00
|
|MEGAP
|7,70
|6.523.028
|% 10,00
|
|MEGAP
|7,70
|6.523.028
|% 10,00
|
|GSRAY
|3,88
|15.657.585
|% -9,98
|
|FENER
|39,90
|11.578.940
|% -9,97
|
|TSPOR
|5,81
|8.416.703
|% -9,92
|
|BJKAS
|3,59
|6.092.173
|% -9,80
|
|DIRIT
|2,15
|2.963.369
|% -9,66
|
|PETKM
|4,25
|1.712.486.025
|% -0,23
|
|THYAO
|10,93
|1.045.022.891
|% 1,58
|
|PGSUS
|48,38
|770.835.279
|% 5,17
|
|IHLGM
|1,55
|697.352.395
|% 6,90
|
|TAVHL
|16,22
|663.245.926
|% 6,36
|
|IHLGM
|1,55
|697.352.395
|% 6,90
|
|PETKM
|4,25
|1.712.486.025
|% -0,23
|
|SKBNK
|1,49
|562.205.825
|% -1,32
|
|IHYAY
|1,29
|459.761.561
|% 3,20
|
|IHLAS
|1,07
|253.800.553
|% 9,18
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,4761
|7,4796
|% 0,41
|
|Euro
|8,8490
|8,8572
|% 0,59
|
|Sterlin
|9,5354
|9,5832
|% 0,24
|
|Frank
|8,1923
|8,2416
|% 0,56
|
|Riyal
|1,9877
|1,9977
|% 0,40
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.949
|1.949
|2,83
|
|Altın Gr.
|469
|469
|2,60
|
|Cumhuriyet
|3.106
|3.153
|-10,00
|
|Tam
|3.098
|3.175
|-3,44
|
|Yarım
|1.497
|1.536
|-1,67
|
|Çeyrek
|751
|768
|-0,83
|
|Gümüş.Ons
|26,96
|27,00
|0,09
|
|Gümüş Gr.
|6,48
|6,48
|0,04
|
|B. Petrol
|40,13
|40,13
|0,07
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler HALKB, MGROS, ISCTR
-
17:59XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 2, 9 artarak (% 0.29 ) 1, 011
-
17:59
Tavandan işlem gören hisse senedleri : SODSN, MERIT, EMNIS, MEGAP, MEGAP, COSMO, ETILR, BEYAZ, TACTR, SERVE
-
17:59
TAVHL, MMCAS, LUKSK değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
17:59
DGATE, BRKSN, HURGZ değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında