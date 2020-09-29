***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
29.09.2020 21:37
***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fona İlişkin Bilgiler
Fonun Yatırım Stratejisi ve Risk Değeri
Yatırım Stratejisi Risk Değeri
Fonun stratejisi değişken piyasa koşullarına göre esnek olarak yönetilmesi esasına dayanır. Fon portföyünün yönetiminde yatırım yapılacak sermaye piyasası araçları seçilirken ağırlıklı olarak BİST'te işlem gören ortaklık paylarına yer verilecektir. Likiditesi yüksek, nakde dönüşümü kolay ve risk/getiri değerlendirmeleri sonucunda belirlenen ortaklık payları Fon portföyüne dahil edilecek olup, payların fon toplam değerine oranı asgari %25 olacaktır. Fon portföyünün yönetiminde, madde 2.4'te belirtilen fon portföyüne alınacak varlıklara ilişkin oranlara ek olarak, Tebliğ'de yer alan ve madde 2.4'te belirtilmeyen diğer ilgili portföy sınırlamaları ve Kurul düzenlemeleri de dikkate alınır.
Fon Karşılaştırma Ölçütü
Karşılaştırma Ölçütü Karşılaştırma Ölçütünün Oranı (%) Ölçütün Belirlenmesine İlişk. Fon Kurulu Karar Tar. ve Say.
Fonun karşılaştırma ölçütü %90 BİST 100 Endeksi + %10 KYD O/N Repo EndeksiBrüt olarak belirlenmiştir.
Fon Müdürü ve Portföy Yöneticileri
Fon Müdürü
Adı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan Lisanslar
Aydın Çelikdelen 17.03.2015 22 Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı - Türev Araçlar Lisansı
Fon Portföy Yöneticileri
Adı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan Lisanslar
Ayşe Tuğçe Şahin 03.01.2019 2017- Devam İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.- Kıdemli Portföy Yöneticisi 2014-2016 İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. - Portföy Yöneticisi 2012-2013 İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.- Portföy Yöneticisi Yardımcısı 9 Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı - Türev Araçlar Lisansı
Nuri Oğuz Ayhan 01.09.2020 2017- Devam İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.- Müdür Yardımcısı, 2015-2017 İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. - Kıdemli Portföy Yöneticisi, 2011-2014 İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.- Portföy Yöneticisi 12 Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı - Türev Araçlar Lisansı
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/877314
BIST