***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu









***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )Fona İlişkin BilgilerFonun Yatırım Stratejisi ve Risk DeğeriYatırım Stratejisi Risk DeğeriFonun stratejisi değişken piyasa koşullarına göre esnek olarak yönetilmesi esasına dayanır. Fon portföyünün yönetiminde yatırım yapılacak sermaye piyasası araçları seçilirken ağırlıklı olarak BİST'te işlem gören ortaklık paylarına yer verilecektir. Likiditesi yüksek, nakde dönüşümü kolay ve risk/getiri değerlendirmeleri sonucunda belirlenen ortaklık payları Fon portföyüne dahil edilecek olup, payların fon toplam değerine oranı asgari %25 olacaktır. Fon portföyünün yönetiminde, madde 2.4'te belirtilen fon portföyüne alınacak varlıklara ilişkin oranlara ek olarak, Tebliğ'de yer alan ve madde 2.4'te belirtilmeyen diğer ilgili portföy sınırlamaları ve Kurul düzenlemeleri de dikkate alınır.Fon Karşılaştırma ÖlçütüKarşılaştırma Ölçütü Karşılaştırma Ölçütünün Oranı (%) Ölçütün Belirlenmesine İlişk. Fon Kurulu Karar Tar. ve Say.Fonun karşılaştırma ölçütü %90 BİST 100 Endeksi + %10 KYD O/N Repo EndeksiBrüt olarak belirlenmiştir.Fon Müdürü ve Portföy YöneticileriFon MüdürüAdı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan LisanslarAydın Çelikdelen 17.03.2015 22 Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı - Türev Araçlar LisansıFon Portföy YöneticileriAdı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan LisanslarAyşe Tuğçe Şahin 03.01.2019 2017- Devam İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.- Kıdemli Portföy Yöneticisi 2014-2016 İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. - Portföy Yöneticisi 2012-2013 İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.- Portföy Yöneticisi Yardımcısı 9 Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı - Türev Araçlar LisansıNuri Oğuz Ayhan 01.09.2020 2017- Devam İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.- Müdür Yardımcısı, 2015-2017 İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. - Kıdemli Portföy Yöneticisi, 2011-2014 İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.- Portföy Yöneticisi 12 Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı - Türev Araçlar Lisansıhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/877314BIST