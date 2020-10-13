***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
13.10.2020 18:18
***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fon Müdürü ve Portföy Yöneticileri
Fon Müdürü
Adı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan Lisanslar
AYDIN ÇELİKDELEN 30.06.2015 22 Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı - Türev Araçlar Lisansı
Fon Portföy Yöneticileri
Adı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan Lisanslar
SENEM FULYA UĞURLU 15.04.2020 2020-Devam-İş Portföy Yönetimi A.Ş. - Müdür Yardımcısı, 2012-2020 İş Portföy Yönetimi A.Ş.-Kıdemli Portföy Yöneticisi 13 Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı - Türev Araçlar Lisansı
BARIŞ KESKİN 15.04.2020 2017-Devam - İş Portföy Yönetimi A.Ş. - Müdür Yardımcısı 2016 -2016 - İş Portföy Yönetimi A.Ş. - Kıdemli Portföy Yöneticisi 2004 - 2016 - İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş. - Hazine&Portföy Yönetimi 12 Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı - Türev Araçlar Lisansı
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/881247
BIST
18:051.175
En Yüksek
|Değişim
|: -0,31%
|| -3,65
|Açılış
|: 1.181
|
|Önceki Kapanış
|: 1.178
|
1.182
En Düşük
1.171
18:057,9248
En Yüksek
|Değişim
|: 0,46%
|| 0,0360
|Açılış
|: 7,9330
|
|Önceki Kapanış
|: 7,8900
|
7,9276
En Düşük
7,8718
18:059,3078
En Yüksek
|Değişim
|: -0,27%
|| -0,0253
|Açılış
|: 9,3000
|
|Önceki Kapanış
|: 9,2900
|
9,3353
En Düşük
9,2846
18:05481,74
En Yüksek
|Değişim
|: -1,20%
|| -5,85
|Açılış
|: 481,74
|
|Önceki Kapanış
|: 487,60
|
489,35
En Düşük
480,60
BIST En Aktif Hisseler18:05
|NTHOL
|3,19
|236.396.328
|% 10,00
|
|OLMIP
|11,55
|4.665.572
|% 10,00
|
|BMELK
|14,52
|2.497.672
|% 10,00
|
|KERVN
|2,20
|5.562.973
|% 10,00
|
|BRYAT
|174,90
|16.052.648
|% 10,00
|
|IHGZT
|7,47
|92.318.590
|% -10,00
|
|KSTUR
|134,10
|588.163
|% -10,00
|
|SUMAS
|36,00
|1.046.771
|% -10,00
|
|FORMT
|5,04
|13.071.091
|% -10,00
|
|LUKSK
|33,32
|7.848.600
|% -9,99
|
|ODAS
|3,56
|1.167.208.103
|% 2,01
|
|EKGYO
|1,91
|1.008.947.949
|% 3,80
|
|SISE
|6,76
|898.269.529
|% -2,03
|
|KERVT
|7,10
|871.441.495
|% -7,79
|
|GARAN
|7,08
|791.469.291
|% -0,84
|
|EKGYO
|1,91
|1.008.947.949
|% 3,80
|
|ODAS
|3,56
|1.167.208.103
|% 2,01
|
|SKBNK
|1,77
|445.436.019
|% 2,91
|
|ISGYO
|2,19
|488.143.012
|% 4,78
|
|KARSN
|3,09
|700.437.789
|% 0,98
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,9196
|7,9248
|% 0,46
|
|Euro
|9,3017
|9,3078
|% -0,27
|
|Sterlin
|10,2542
|10,3056
|% -0,19
|
|Frank
|8,6339
|8,6859
|% -0,05
|
|Riyal
|2,1048
|2,1154
|% 0,42
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.892
|1.892
|-31,18
|
|Altın Gr.
|481
|481
|-6,55
|
|Cumhuriyet
|3.185
|3.233
|-39,00
|
|Tam
|3.176
|3.255
|-33,28
|
|Yarım
|1.535
|1.575
|-16,10
|
|Çeyrek
|770
|787
|-8,05
|
|Gümüş.Ons
|24,17
|24,20
|-0,91
|
|Gümüş Gr.
|6,15
|6,15
|-0,22
|
|B. Petrol
|42,20
|42,20
|0,48
|