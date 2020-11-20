***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu









***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )Fona İlişkin BilgilerFonun Bağlı Olduğu Şemsiye Fonun Türü Serbest Şemsiye FonISIN Kodu TRYISPO00597Fonun Süresi Süresizdir.Fonun Halka Arz Tarihiİhraç Sıra Numarası Halka Arz Tarihi23.11.2020Portföy Yöneticisi Kuruluşİhraç Sıra Numarası Portföy Yöneticisi Kuruluşun Ticaret UnvanıİŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.Temel Alım Satım BilgileriAlım Satım Saatleri Alım Satım Yerleri Alınabilecek Asgari Pay Adedi Nemalandırma Esasları Diğer Önemli BilgilerYatırımcıların BIST Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nın açık olduğu günlerde 13:30'a kadar verdikleri katılma payı alım talimatları talimatın verilmesini takip eden ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden yerine getirilir. BIST Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nın açık olduğu günlerde saat 13:30'dan sonra iletilen talimatlar ise, ilk pay fiyatı hesaplamasından sonra verilmiş olarak kabul edilir ve izleyen hesaplamada bulunan pay fiyatı üzerinden yerine getirilir. BIST Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nın kapalı olduğu günlerde iletilen talimatlar, izleyen ilk iş günü yapılacak ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden gerçekleştirilir.Yatırımcıların BIST Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nın açık olduğu günlerde saat 13.30'a kadar verdikleri katılma payı satım talimatları talimatın verilmesini takip eden ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden yerine getirilir. BIST Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nın açık olduğu günlerde saat 13.30'dan sonra iletilen talimatlar ise, ilk fiyat hesaplanmasından sonra verilmiş olarak kabul edilir ve izleyen hesaplamada bulunan pay fiyatı üzerinden yerine getirilir. BIST Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nın kapalı olduğu günlerde iletilen talimatlar izleyen ilk iş günü yapılacak ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden gerçekleştirilir. Katılma paylarının alım ve satımı Kurucu?nun yanı sıra TEFAS?a üye olan fon dağıtım kuruluşları aracılığıyla da yapılır. Üye kuruluşlara aşağıda yer alan linkten ulaşılması mümkündür. http://www.takasbank.com.tr/tr/Sayfalar/TEFAS-Uyeler.aspxFon Portföyüne İlişkin BilgilerGüncel Fon Bilgilerine Erişilebilecek İnternet Adresi Fon Portföyüne Dahil Edilecek Türev Araç İşlemleri ile İlgili Genel İlkelerwww.isportfoy.com.trFonun Yatırım Stratejisi ve Risk DeğeriYatırım Stratejisi Risk DeğeriFon, Tebliğin nitelikli yatırımcılara satışına ilişkin hükümleri çerçevesinde nitelikli yatırımcılara satılacak serbest fon statüsündedir. Fonun ana yatırım stratejisi, gümüş ve gümüşe dayalı sermaye piyasası araçlarına yatırım yapmak suretiyle gümüş fiyatlarında oluşacak değişimleri yatırımcısına yüksek oranda yansıtmaktır. Ana yatırım stratejisine uygun olarak, yönetici, Fon'un temel yatırım hedefine ulaşabilmesi için farklı para ve sermaye piyasası araçlarında eşzamanlı uzun veya kısa pozisyonlar alabilir. Fon herhangi bir menkul kıymete doğrudan veya türev araçlar vasıtası ile dolaylı yatırım yapabilir. Fon toplam değerinin en az %80'i devamlı olarak fiziki gümüş, gümüşe dayalı para ve sermaye piyasası araçları, gümüşe dayalı yerli borsa yatırım fonları, gümüşe dayalı yabancı borsa yatırım fonları, gümüşe dayalı yerli ve yabancı yapılandırılmış yatırım araçlarına yatırılacaktır. Fon toplam değerinin kalan kısmı ise TL ve/veya yabancı para cinsinden diğer para ve sermaye piyasası araçlarına yatırılabilir. Ayrıca, Kurulca uygun görülen diğer yatırım araçlarına, taraf olunacak sözleşmelere, finansal işlemlere ve menkul kıymetlere yatırım yaparak sermaye kazancı sağlamak ve portföy değerini artırmayı amaçlamaktadır. Fon portföyüne dahil edilen yabancı para ve sermaye piyasası araçlarının değeri fon toplam değerinin %80'i ve fazlası olamaz. Ayrıca, fon portföyüne dahil edilen yerli ve yabancı ihraççıların döviz cinsinden ihraç edilmiş para ve sermaye piyasası araçları fon toplam değerinin %80'i ve fazlası olamaz.Fon portföyüne alınacak finansal varlıklar Sermaye Piyasası Kurulunun düzenlemelerine ve bu izahnamede belirtilen esaslara uygun olarak seçilir ve portföy yöneticisi tarafından mevzuata uygun olarak yönetilir. Fon portföyünün yönetiminde ve yatırım yapılacak sermaye piyasası araçlarının seçiminde, Tebliğ'in 4. maddesinde belirtilen varlıklar ve işlemler ile 6. maddesinde tanımlanan fon türlerinden serbest şemsiye fon niteliğine uygun bir portföy oluşturulması esas alınır. Fon, Tebliğ'in 25'inci maddesinde yer alan serbest fonlara dair esaslara uyulur. Fonun likidite veya vade açısından bir yönetim kısıtlaması yoktur. Fon portföyü, Tebliğ'in 4. maddesinde belirtilen tüm varlık ve işlemlerden oluşabilir. Fon portföyüne TL cinsi varlıklar ve işlemler olarak Kurul tarafından teminat olarak kabul edilen her türlü varlığı dayanak olarak alan repo ve ters repo işlemleri (menkul kıymet tercihli ve pay senedi repo/ters repo işlemleri dahil), Takasbank Para Piyasası işlemleri, yurtiçi organize/tezgahüstü para piyasası işlemleri, devlet iç borçlanma senetleri, kıymetli madenlere dayalı borçlanma araçları/kira sertifikaları, Türkiye'de mukim şirketler tarafından ihraç edilen özel sektör menkul kıymetleri (ortaklık payları ve borçlanma araçları), yapılandırılmış yatırım aracı, kamu veya özel sektör tarafından ihraç edilen kira sertifikaları, varlığa dayalı menkul kıymetler ve/veya varlık teminatlı menkul kıymetler, yurtdışı ihraççıların çıkarmış olduğu TL cinsi menkul kıymetler, varantlar, sertifikalar ve söz konusu varlıklar üzerinden oluşturulan endekslere dayalı swap işlemleri/sözleşmeleri dahil türev araçlar, yapılandırılmış yatırım araçları ile yurt içinde ve/veya yurt dışında kurulmuş borsa yatırım fonları, gayrimenkul yatırım fonları ve girişim sermayesi yatırım fonları dahil olmak üzere yatırım fonu katılma payları ile her türlü yatırım ortaklığı payları alınabilir. Fon döviz cinsi varlıklar ve işlemler olarak ise Türk Devleti, il özel idareleri, Kamu Ortaklığı İdaresi ve belediyeler ile Devletin kefalet ettiği diğer kuruluşlar tarafından yurtdışında ihraç edilen borçlanma araçlarına/eurobondlara, sukuk ihraçlarına, Türkiye'de ihraç edilen döviz cinsinden/dövize endeksli borçlanma araçlarına, Türk özel şirketlerinin yurt dışında ve/veya yurt içinde ihraç ettiği eurobondlar ve sukuklar dahil döviz cinsi borçlanma araçlarına, gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerin kamu ve özel sektör borçlanma araçlarına (eurobond, hazine/devlet bono/tahvili, ve/veya benzer yapıdaki diğer borçlanma araçları), gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerdeki şirketlerin ortaklık payları ile Amerikan ve Global Depo Sertifikalarına (ADR-GDR), yapılandırılmış yatırım araçlarına gümüş ve diğer kıymetli madenler ile bu madenlere dayalı olarak ihraç edilen para ve sermaye piyasası araçlarına, emtiaya dayalı türev ürünlere yatırım yapabilecektir. Ayrıca, fon portföyünde yer alabilecek tüm varlıklara (emtia dahil) dayalı olarak oluşturulan endekslere yönelik organize ve/veya tezgahüstü türev araçlara yurt içinde ve/veya yurt dışında kurulmuş borsa yatırım fonları, gayrimenkul yatırım fonları ve girişim sermayesi yatırım fonları dahil olmak üzere yatırım fonları ile menkul kıymet, gayrimenkul ve girişim sermayesi yatırım ortaklığı paylarına da yer verilebilecektir. Fon, döviz cinsi veya dövize dayalı sermaye piyasası araçlarına yapılacak yatırımlar sebebiyle kur riski içerebilir. Fon borsa dışı repo/ters repo işlemleri gerçekleştirebilecektir. Ayrıca borsada uygun işlem vadesi bulunmaması durumunda, borsada işlem gören varlıkların borsa dışında yapılacak işlemler ile fon portföyüne dahil edilmesi veya fon portföyünden çıkarılması mümkündür. Fon herhangi bir menkul kıymeti, finansal varlığı ya da nakdi teminat göstererek borçlanabilir veya türev araçlar vasıtası ile dolaylı olarak bu borçlanmayı gerçekleştirebilir. 7Fon Karşılaştırma ÖlçütüKarşılaştırma Ölçütü Karşılaştırma Ölçütünün Oranı (%) Ölçütün Belirlenmesine İlişk. Fon Kurulu Karar Tar. ve Say.Fonun karşılaştırma ölçütü %95 Gümüş fiyatı (TL) (Bloomberg'de ilan edilen "XAG" kodlu uluslararası ABD Doları cinsinden spot gümüş ons fiyatının TCMB alış kuru ile çarpılması yoluyla hesaplanan değer) + %5 BIST-KYD Repo (Brüt) Endeksi olarak belirlenmiştir.Komisyon ve Gider BilgileriFon Yönetim Ücreti Oranı ve Giriş-Çıkış Komisyonlarıİhraç Sıra Numarası Fon İçtüzüğünde Yer Alan Yönetim Ücreti Oranı (Günlük) (%) Fon İçtüzüğündeYer Alan Yönetim Ücreti Oranı (Yıllık) (%) Uygulanan Yönetim Ücreti Oranı (Günlük) (%) Uygulanan Yönetim Ücreti Oranı (Yıllık) (%) Giriş Komisyonu (%) Giriş Komisyonuna İlişkin Açıklama Çıkış Komisyonu (%) Çıkış Komisyonuna İlişkin Açıklama Performans Ücreti Oranı (%)0,0052 1,9Fon Müdürü ve Portföy YöneticileriFon MüdürüAdı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan LisanslarAYDIN ÇELİKDELEN 23.11.2020 22 Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı - Türev Araçlar LisansıFon Portföy YöneticileriAdı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan LisanslarHüseyin Gayde 23.11.2020 2020-Devam İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. Direktör, 2014-2020 İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.- Müdür 21 Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı - Türev Araçlar LisansıKadir Furtun 23.11.2020 2019-Devam İş Portföy Yönetimi A.Ş.-Çoklu Varlık Portföy Yönetimi/Kıdemli Portföy Yöneticisi, 2013-2019 Akbank T.A.Ş.-Hazine/Yönetici 7 Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı - Türev Araçlar Lisansıİletişim Bilgileriİletişim Adresi, Telefon ve Faks BilgileriAdres Telefon Fax e-Postaİş Kuleleri Kule 1 Kat 7 4. Levent İstanbul 02123862900 02123862905 yatirimfonubilgi@isportfoy.com.trBağlantı Kurulacak YetkililerAdı Soyadı Görev Telefon e-PostaGökçe Kıncal Bölüm Yönetmeni 02123862900 yatirimfonubilgi@isportfoy.com.trhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/889417BIST