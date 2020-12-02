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***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu

02.12.2020 17:00



***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )

Fona İlişkin Bilgiler
Temel Alım Satım Bilgileri
Alım Satım Tarih ve Saatleri Alım Satım Yerleri Alınabilecek Asgari Pay Adedi Nemalandırma Esasları Diğer Önemli Bilgiler
Nakit Karşılığı Katılma Payı Alım Talimatı Toplama Dönemi: 1 Ocak - 30 Haziran, 1 Temmuz - 31 Aralık Katılma payı satın alınması ve fona iadesinde, Kurucunun bu ihraç belgesinin "Katılma Paylarının Pazarlama ve Dağıtımını Gerçekleştirecek Kurucu ve Varsa Portföy Yönetim Şirketleri İle Katılma Paylarının Alım Satımına Aracılık Yapacak Yatırım Kuruluşlarının Ticaret Unvanı" ve "Katılma Paylarının Satışında Kullanılacak Dağıtım Kanalları" başlıklı bölümünde ilan ettiği katılma payı alım satımının yapılacağı yerlere başvurularak alım ve satım talimatı verilir. Alım talimatları sadece tutar olarak verilebilir. Alım talimatının karşılığında tahsil edilen tutar işlem gerçekleştirilinceye kadar yatırımcı hesabında yatırımcı adına İş Portföy Para Piyasası Fonu'nda nemalandırılmak suretiyle katılma payı alımında kullanılır.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/890985


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CASA 95,45 823.065 % 9,97  
AYES 12,46 829.034 % 9,97  
NUHCM 48,56 102.370.117 % 9,96  
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Riyal 2,0857 2,0961 % 0,20  
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Altın Ons 1.815 1.815 0,20  
Altın Gr. 459 459 2,33  
Cumhuriyet 3.052 3.099 16,00  
Tam 3.033 3.109 10,14  
Yarım 1.466 1.504 4,91  
Çeyrek 735 752 2,45  
Gümüş.Ons 23,64 23,68 -0,34  
Gümüş Gr. 6,01 6,02 -0,02  
B. Petrol 47,29 47,29 -0,13  
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