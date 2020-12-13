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***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu

13.12.2020 12:55



***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )

Fon Müdürü ve Portföy Yöneticileri
Fon Portföy Yöneticileri
Adı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan Lisanslar
Hüseyin Gayde 01.09.2020 2020-Devam-İş Portföy Yönetimi A.Ş.-Direktör, 2014-2020-İş Portföy Yönetimi A.Ş.-Müdür 21 Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı - Türev Araçlar Lisansı
Deniz Hayali Genç 30.10.2019 2016-Devam-İş Portföy Yönetimi A.Ş.-Müdür Yardımcısı 2013-2016-İş Portföy Yönetimi A.Ş.-Kıdemli Portföy Yöneticisi 2006-2013-İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş.-Portföy Bölümü-Bölüm Yönetmeni 15 Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı - Türev Araçlar Lisansı




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/892924


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