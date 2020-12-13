***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
13.12.2020 12:55
***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fon Müdürü ve Portföy Yöneticileri
Fon Portföy Yöneticileri
Adı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan Lisanslar
Deniz Hayali Genç 30.10.2019 2016-Devam-İş Portföy Yönetimi A.Ş.-Müdür Yardımcısı 2013-2016-İş Portföy Yönetimi A.Ş.-Kıdemli Portföy Yöneticisi 2006-2013-İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş.-Portföy Bölümü-Bölüm Yönetmeni 15 Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı - Türev Araçlar Lisansı
Emre Tayfur 03.02.2020 2020-Devam İş Portföy Yönetimi A.Ş.-Kıdemli Portföy Yöneticisi, 2020-2020 İş Portföy Yönetimi A.Ş.-Portföy Yöneticisi, 2018-2020 Garanti Portföy Yönetimi A.Ş.-Portföy Yöneticisi Yardımcısı, 2015-2018 İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş.-Hazine-Uzman Yardımcısı, 2015-2017 Maxis Investment-Trader 6 Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı - Türev Araçlar Lisansı
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/892913
BIST
12:011.389
En Yüksek
|Değişim
|: 1,30%
|| 17,88
|Açılış
|: 1.378
|
|Önceki Kapanış
|: 1.371
|
1.390
En Düşük
1.378
12:017,9203
En Yüksek
|Değişim
|: 1,00%
|| 0,0782
|Açılış
|: 7,9000
|
|Önceki Kapanış
|: 7,8700
|
7,9369
En Düşük
7,8410
12:019,6204
En Yüksek
|Değişim
|: 1,23%
|| 0,1170
|Açılış
|: 9,5800
|
|Önceki Kapanış
|: 9,5300
|
9,6478
En Düşük
9,5160
12:01464,61
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 0,81
|Açılış
|: 464,61
|
|Önceki Kapanış
|: 463,80
|
468,54
En Düşük
463,30
BIST En Aktif Hisseler12:01
|VERTU
|10,67
|26.841.541
|% 10,00
|
|UZERB
|46,46
|282.198
|% 9,99
|
|MZHLD
|22,92
|268.256
|% 9,98
|
|SELGD
|4,96
|1.212.422
|% 9,98
|
|CASA
|133,50
|144.848
|% 9,97
|
|BERA
|19,66
|89.173.002
|% -9,98
|
|SEYKM
|25,08
|2.212.181
|% -9,98
|
|PAMEL
|22,38
|1.037.112
|% -9,98
|
|SILVR
|7,15
|17.528.021
|% -9,95
|
|UMPAS
|1,22
|613.490
|% -9,63
|
|SISE
|7,35
|1.136.710.162
|% 1,66
|
|KRVGD
|16,99
|1.058.322.148
|% 6,79
|
|THYAO
|12,70
|848.023.111
|% 2,34
|
|GARAN
|9,73
|832.242.077
|% 2,10
|
|KRDMD
|5,37
|824.268.428
|% 0,75
|
|SISE
|7,35
|1.136.710.162
|% 1,66
|
|KRDMD
|5,37
|824.268.428
|% 0,75
|
|YKBNK
|3,10
|453.806.650
|% 3,33
|
|PETKM
|4,92
|649.957.114
|% 2,71
|
|ALBRK
|1,87
|189.936.365
|% 0,00
|
|12:01
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,9144
|7,9203
|% 1,00
|
|Euro
|9,6133
|9,6204
|% 1,23
|
|Sterlin
|10,5645
|10,6174
|% 2,16
|
|Frank
|8,8799
|8,9334
|% 1,10
|
|Riyal
|2,1026
|2,1131
|% 0,86
|
|12:01
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.826
|1.827
|-12,97
|
|Altın Gr.
|465
|465
|0,81
|
|Cumhuriyet
|3.085
|3.131
|-9,00
|
|Tam
|3.064
|3.141
|-8,92
|
|Yarım
|1.481
|1.520
|-4,32
|
|Çeyrek
|743
|760
|-2,16
|
|Gümüş.Ons
|23,75
|23,79
|-0,19
|
|Gümüş Gr.
|6,04
|6,05
|0,01
|
|B. Petrol
|50,52
|50,52
|0,54
|
Seans Raporu
12:01
daha fazla
-
12:15TSGYO
Yüzde 5.74 oranında artışla 5.34 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 091, 052 adet işlem
-
12:14
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler BIMAS, MGROS, EREGL
-
12:14XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 15, 6 artarak (% 1.26 ) 1, 251
-
12:14
Tavandan işlem gören hisse senedleri : UZERB, SEKFK, EPLAS, TMSN, VERTU, SNKRN, CASA, SELGD, MZHLD
-
12:14
Tabandan işlem gören hisse senetleri : SEYKM, BERA, PAMEL, SILVR, UMPAS